大陸《環球時報》11日報導，據《金字塔報》等埃及各大媒體10日報導，在中國的幫助下，埃及將實現疫苗生產當地語系化，預計與北京科興公司合作在埃及生產的首批疫苗將在6月中下旬面世。埃及衛生與人口部長哈拉·札耶德視察埃及本地疫苗生產企業，並召開記者會，介紹埃及目前當地語系化生產中國科興疫苗的有關準備情況。埃中連袂生產疫苗，凸顯埃及對中國的信任，反映出埃及民眾對中國的疫苗感到放心。

札耶德說，根據科興公司與埃及企業今年4月簽訂的中國新冠疫苗在埃及當地語系化生產合作協定，第一年將生產4000萬劑科興疫苗。5月18日，用於生產科興疫苗的原材料將抵達開羅，6月底將生產出首批200萬劑新冠疫苗。通過埃及藥品管理局的嚴格審查後，這些疫苗預計7月正式上市。札耶德對中國幫助埃及實現疫苗的當地語系化生產，以及長期以來對埃及抗疫援助表達了感謝。

札耶德在記者會表示，在埃及生產的疫苗將首先用來保證本土需求，剩餘部分將出口到非洲其他國家。她強調，埃及擁有完整的產業鏈要素，可以轉移疫苗生產技術從而使埃及成為非洲疫苗供給中心。

埃及《共和國報》稱，埃中連袂生產疫苗，凸顯埃及對中國的信任，反映出埃及民眾對中國的疫苗感到放心。事實上，中國的支持和技術使埃及疫苗生產得以本土化，這對控制和戰勝新冠疫情將產生巨大的作用。

除了埃及，中東其他國家也對中國疫苗十分感興趣，尤其是阿拉伯聯合大公國，該國計畫在中國的幫助下打造輻射西亞和北非地區的「中東疫苗樞紐」。早在去年11月，阿國副總統兼總理、杜拜酋長阿勒馬克圖姆和其他高級官員就接種了國藥集團研製的新冠疫苗。今年1月，阿國衛生和預防部宣布，阿國政府合作科研機構與中國國藥集團達成協議，將在中方授權下在當地生產國藥疫苗。

據阿國《海灣報》報導，由中國國藥集團和阿國G42集團合作生產的疫苗名叫「Hayat-Vax」（阿拉伯語「生命之苗」或「希望之苗」），這將大大加快阿國境內205家醫療中心的疫苗接種進度。

此外在巴西，北京科興公司的合作夥伴布坦坦研究所已從中國進口原液，在當地生產疫苗，並已向巴西聯邦政府的疫苗接種計畫交付4500多萬劑新冠疫苗。布坦坦研究所預計，從今年12月開始，該機構將100％在巴西生產科興疫苗。

《環球時報》報導，業界指出，疫苗生產主要是兩個環節，一個是原液生產，一個是灌裝包裝。目前中國疫苗的海外生產基本是出口原液，由外國企業在當地灌裝、分裝成一支支疫苗。這也符合目前的實際情況。科興和國藥的新冠疫苗都屬於滅活疫苗，生物安全級別的要求非常高，若想在當地進行原液生產，不僅需要經過鑒定、分析和質控等技術，還要考慮到工藝成熟度、人員素質等諸多問題，在短期之內建設廠房、實現可生產化的規模是比較困難的。實際上，現在大陸也有不同廠家分裝原液，如北生所的疫苗原液會在蘭州所和成都所進行分裝，這樣可充分利用產能。

(中時 )