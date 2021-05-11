細胞間質雖早出現在醫學辭典當中，但鮮少有相關資訊，因而不被重視，家佑診所侯泰宇院長指出，直到2018年3月，紐約大學病理學教授泰伊斯（Neil D.Theise）及其團隊進行人類活體顯微內視鏡時發現，間質是1張充滿液體、佈滿能靈活膨脹和壓縮的軟管，交織成如纖維般的網狀物，包圍著身體內的各種臟器，包含皮膚底部、肌肉、動脈、呼吸道、腸胃等，堪稱是「人體最大器官」，占身體總體積的20%，其研究成果發表於《科學報告》（Scientific Reports）期刊。

侯泰宇院長早在10多年前開始對細胞間質感到好奇並投入研究，至今已將細胞間質療法運用在病理治療。由於細胞之間有了間質的連結，才能形成多細胞；而細胞間質，也是細胞間傳遞訊息的橋樑。人體在進食後，吸收營養的過程須藉由體內循環，透過細胞間質才能將養分送達全身細胞，產生身體能量來源ATP。

侯泰宇院長補充解釋，製造ATP的過程中不可避免地會產生一些代謝廢物，同樣也需要經過細胞間質排出，如此雙向循環以維持細胞間質環境。一旦循環過程中累積過多廢物、營養也將難以輸送到細胞，便會造成細胞間質阻塞，細胞也必定因此產生病變。

侯泰宇院長進一步說明，細胞間質療法就是讓身體在無排斥感下，恢復細胞功能，同時改善細胞間質的不良環境，可以先拿頭皮做個比喻，1個人的頭皮就像是塊地皮一樣，如果地皮下面都是廢物毒水，地皮上面的樹木就不可能長的好，換句話說，頭皮裡面如果累積很多重金屬、自由基，頭髮當然也不可能健康，當細胞間質環境變好了，細胞是有活力可以再活過來的。患者的精神、氣色和體力也會隨之提升。

由於細胞間質遍布全身，代表細胞間質療法的應用層面廣泛，侯泰宇院長提到，目前已透過此療法應用於許多重症患者身上，尤其適用於帕金森氏症、重度脊椎側彎或神經壓迫、腦中風或冠狀動脈阻塞等心血管疾病、癲癇、失智症等。

為了降低患者在病痛的長期折磨，侯泰宇院長探究細胞間質，在不增加免疫系統排斥和術後照料的前提下，研究出免吃藥、免打針、免開刀的非侵入式細胞間質療法。同時也強調，若細胞間質環境不佳，代謝廢物累積過多，最終必定會影響細胞朝向無活力、衰退之路，因而造成各種病變，可見細胞間質擔負著人類生命存續的重要角色。

(中時新聞網)