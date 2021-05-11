第一屆「金沙書院兩岸散文獎得獎作品 全球音頻大賽」圓滿落幕，6位得獎者也已出爐。透過這次賽事與評選，發現參賽踴躍、人才輩出，總計收到全球近200件參賽作品，每位選手都卯足全力，讓評審宋銘不禁讚嘆，「選手素質高，聽到鼻酸！」。

「金沙書院兩岸散文獎得獎作品 全球音頻大賽」是為了擴大「金沙書院兩岸散文獎」得獎作品的影響力，故時際創意傳媒與廈門金沙書院攜手，欲將獲獎文字作品透過朗誦的模式，將文字投注情感，讀出撼動人心的文學作品。這次邀請到兩岸重量級評審團細心評選，包含前廈門廣電著名主持人彭軍、世新大學口語傳播系系主任胡全威教授、佛光大學傳播學系宋銘教授等人，選出排序最高分的6名得獎者。

來自大陸的首獎得主童德津。(圖/童德津提供)

參賽者來自全球，最終得獎者包含大陸、台灣及加拿大，雖然居住地不同，但熱愛文學的那顆心卻同樣火熱。來自大陸的首獎得主童德津表示，很榮幸獲得首獎，並認為獲獎的主因是朗誦的作品《父親，我回家了》本身就很動人，因此自己在朗誦時帶入許多情緒，彷彿自己也在體驗著作者的人生。

二獎得主賴恩加。(圖/賴恩加提供)

獲得二獎的賴恩加來自台北，朗誦作品為《故鄉》，她說之所以會選擇此篇作品朗讀，是因為自己在外地讀書，有時夜幕低垂一人時，特別會想起故鄉、家人與老友，而這篇作品就好像在訴說著自己的心情。她說，當初錄製音頻時，花了一整個下午，原因在於一開始不熟悉內容而無法投入感情，但還是盡心盡力將最好的朗誦呈現出來。至於得知獲得二獎時，賴恩加不敢置信，覺得十分榮幸可以從眾多佼佼者中選出，對她來說是一大鼓勵。

三獎得主王宇秀。(圖/王宇秀提供)

獲得三獎的王宇秀來自加拿大，筆名為宇秀，從事獨立寫作，長年為報刊撰寫專欄，因此讀寫對她來說不僅是興趣也是工作，她朗誦的作品即是自己撰寫的《荠菜往事》。作品中的「長根公公」是她童年難以忘懷的記憶，認為可以透過自己的聲音，讓「長根公公」再次被認可而感到欣慰，非常感謝評審們的肯定。

廈門廣電著名主持人彭軍。(圖/彭軍提供)

由於此次參賽作品都很優秀，獲得評審們的大力讚賞。前廈門廣電著名主持人彭軍就表示，這次有不少優秀作品，像是二獎得主賴恩加，在朗誦中哼唱的歌曲，似乎在呼喚飄遠的記憶，這樣的呈現方式讓他印象深刻。佛光大學傳播學系教授宋銘也說，這次參賽者的素質都很高，對於語言、聲音表達、鋪陳都很有概念，情感張力棒，聽到鼻酸。

佛光大學傳播學系教授宋銘。(圖/宋銘提供)

他認為，語言是種表達及傳遞工具，因此較喜歡朗誦時的口氣不嚴謹且生活化。有些參賽者會模擬腳色性格、口吻，用演播的方式令人印象深刻。他表示，好的朗誦在於段落、結尾要分明，整體故事聽起來有血有肉，因此情感鋪陳很重要；而朗誦的難處在於呼吸和聲調，如何讓呼吸不要太急促或太緩慢，又或是聲調要有適度的情緒堆疊，這些都是朗誦時需要注意的細節。最後，他認為這次能夠入圍就是上上之作，每個人的聲音都有獨特魅力，期許大家能用最好、最正確的方式傳遞自己的聲音。

「金沙書院兩岸散文獎得獎作品 全球音頻大賽」感謝來自全球文學愛好者的支持，希望大家能夠勇於展現自己的影響力，透過朗誦擴張文學的境界，並用文字及聲音打破邊界觸動每一個人。

(中時新聞網)