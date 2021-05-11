大陸國家統計局今(5／11)天發布2021年4月全國PPI（工業生產者出廠價格指數）數據。4月，大陸國內工業生產穩定恢復，鐵礦石、有色金屬等國際大宗商品價格上漲，生產領域價格繼續上漲。按月增率看，4月PPI月漲0.9％，漲幅比上月回落0.7個百分點；從年增率看，4月PPI年漲6.8％，漲幅比上月擴大2.4個百分點。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，PPI月漲幅回落主要受石油和有色金屬行業價格漲幅回落影響。國際原油價格波動下行，帶動大陸國內石油相關行業價格漲幅回落或轉降，其中石油和天然氣開採業價格上漲0.4％，漲幅回落9.4個百分點；化學原料和化學製品製造業價格上漲2.1％，漲幅回落3.2個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格由上月上漲5.7％轉為下降0.9％。

國際市場銅、鋁等有色金屬價格雖繼續上漲，但4月漲勢有所趨緩，大陸國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格月漲2.1％，漲幅回落2.4個百分點。此外，受需求增加和鐵礦石等原材料成本上升影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲5.6％，漲幅擴大0.9個百分點。

從年增率看，受去年同期對比基數較低影響，主要行業價格漲幅均有所擴大，其中石油和天然氣開採業上漲85.8％，擴大62.1個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲30.0％，擴大8.5個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲26.9％，擴大5.6個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業上漲23.8％，擴大9.9個百分點；化學原料和化學製品製造業上漲17.5％，擴大6.1個百分點；煤炭開採和洗選業上漲13.3％，擴大6.4個百分點。

(旺報 )