感測器及流量計大廠桓達第一季EPS從去年同期0.58元倍數增加1.18元。4月合併營收1.15億元，不單創同期新高，也改寫單月營收次高，年成長31.55％；前4月合併營收3.73億元，改寫同期新高，年成長25.56％。今（11）日下午參加櫃買中心舉辦法說會說明第一季財報及營運展望。

桓達生產零組件、製程自動化感測器及流量計，應用在液體量測、粉體量測及空氣式控制器等，也推出高精度液物位感測器等產品，應用在食品飲料、船舶、石化、水資源管理、醫藥、化工、潤滑油機等領域，客戶遍及石化、鋼鐵、水泥及化工等行業。

桓達去年EPS攀升至5.49元，改寫歷史次高。今年第一季營收及獲利也傳捷報，第一季合併營收2.58億元、營業毛利1.51億元、營業利益0.65億元、稅前淨利0.67億元、本期淨利0.49億元，EPS為1.18元。

桓達主管指出，桓達調整銷售產品組合第一季營收規模擴大，單位攤提固定費用下降，台灣接小型專案客製化訂單，加上產品組合調整，生產毛利率較高的產品所致。

(工商 )