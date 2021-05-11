後疫情時代，「上雲」已成為企業數位轉型關鍵之一，根據資策會地方創生服務處針對南部企業進行的調查顯示，超過55％的南部企業，規劃導入雲端服務，因為，南部企業認知，生產面的供應鏈關係，應朝向高度整合的合作方式、以及能夠有效支援營運的行動化辦公模式，而且，只有雲端服務才能同時滿足這2項需求。

資策會地方創生服務處11日表示，該處積極推動區域數位轉型創新中心(RDTIH)，關注後疫情時代，南部企業的數位轉型需求。

根據資策會創生處調查發現，在新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，南部企業更在乎生產面的供應鏈關係，應朝向高度整合的合作方式、以及能夠有效支援營運的行動化辦公模式等這2項需求，因此，至少55％的南部企業，將規劃導入雲端服務。

以扣件產業為例，台灣的扣件產業聚落超過一半的廠商，都集中於南台灣，資策會創生處針對扣件產業進行雲端需求調查，結果顯示大部分扣件業者，都尚未導入雲端應用，但，高達74％有意願導入雲端應用，其中以導入雲端SCM供應鏈系統、雲端ERP管理平台需求最多。

資策會創生處指出，少數受訪的扣件業者，不採用雲端服務，主要原因有80％，因為擔心雲端資料不安全，也有60％是因為服務功能不好用。

資策會創生處也針對企業行動辦公需求進行調查，結果顯示，在後疫情時期，企業規劃透過導入行動辦公服務的意願比例，從疫情前的15％大幅提升至43％。

相關服務提供的資服業者，平均業務量成長約15％到20％左右，其中，以視訊會議、知識文件管理、行動簽核為大宗，比例逾73％，企業認為，如果因為遠距辦公導致時程延後，將嚴重衝擊企業的競爭力。

資策會創生處表示，該也觀察到在疫情以及5G應用越發普及的影響下，行動辦公衍生了諸如健康管理、影音串流、以及VR互動等新需求，為後續相關資服業者研發布局重點。

資策會創生處說，如何提升生產製造、以及企業營運方面的效率，是後疫情時代南部企業推動數位轉型的重點，因為，雲端服務具備導入快速、成本低等優勢，因此，南部製造業藉由與雲服務業者跨領域合作，是南部製造業加速推動數位轉型的重要策略之一。

(工商 )