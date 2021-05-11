工業用蝶閥大廠捷流閥業持續接獲石化、電子、船舶等產業訂單，訂單能見度看到第三季，卻因客戶工程延宕及運貨缺櫃而造成船期排程不及，4月及前4月合併營收雙雙衰退。第二季營收能否轉正，端視出貨情況而定，捷流目前對第二季營運審慎樂觀。

捷流4月合併營收2.06億元，月成長22.87％，年減10.79％；4月合併營收7.16億元，年減11.21％。捷流表示，4月石化、電子與船舶等產業客戶加速拉貨，使得4月營收比3月成長，但4月、前4月合併營收仍然減退，主因是疫情影響客戶工期及船期排程影響遞延所致。

捷流指出，捷流主要客戶需求殷切，整體接單超出捷流目標，比去年同期雙位數成長，其中半導體、電子業持續加速投入資本支出以進行分散廠區、擴建新廠計畫。此外，石化業除有定期閥門產品更換需求，石化業大廠近年不僅投入高值化發展、產能去瓶頸，對閥門需求增加，尤其今年中國大陸主要石化大廠陸續調升資本支出投入計畫，捷流去年打入中國知名石化業供應鏈體系，有助於搶大陸石化業擴廠訂單。

捷流表示，捷流持續看好石化、電子與船舶等產業工業閥門訂單需求暢旺，整體訂單能見度比第一季增加四成，訂單能見度提升有助於創造捷流未來營運成長動能。捷流強化台灣、東南亞及中國大陸等市場接單表現外，更加積極拓展美洲市場訂單，目前整體訂單拉貨及營收認列，視全球疫情、船期排程及缺櫃等因素而定。

(工商 )