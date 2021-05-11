由於車用晶片缺貨導致汽車業減少工作機會，根據美媒報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）計畫在5月20日舉行半導體峰會討論因應，受邀與會的企業包括台積電、英特爾、三星電子、Google、亞馬遜、通用汽車、福特汽車、斯泰蘭蒂斯公司等。

據路透社報導，知情人士透露，雷蒙多計畫在20日與美國汽車工業高級領導人以及其他人士舉行會議，討論半導體短缺問題，雷蒙多曾在上周五對MSNBC表示，晶片短缺是導致4月汽車行業失去27,000個工作機會的因素之一，「我們需要重新從事在美國製造更多晶片的業務，而且供應鏈問題非常現實」。

雷蒙多上周也表示，正在敦促台積電與其他台灣公司優先考慮美國汽車製造商的需求，以在短期內緩解晶片短缺現象，而台積電也表示，支援車用電子客戶的產能需求是首要考量。

對於5月20日將再度舉行半導體峰會的這項傳聞，美國商務部並沒有回應。

(中時新聞網)