美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，認為世芯-KY持續強化其單一客戶業務多元化的能力，在大陸市場動能強勁，且對於飛騰最快有機會在下半年恢復出貨，維持中立評等、目標價780元，世芯-KY今起執行庫藏股，早盤股價一度逆勢飆漲7.5%、股價最高達465.5元，其後隨即漲幅收斂，震幅劇烈。

美系外資表示，世芯-KY目前正與一家出口公司合作，申請飛騰的通用CPU的ECCN代碼(出口管制分類編號)，如果產品可以取的ECCN代碼，則無需其他來自美國商務部或BIS的許可，預估可能需要3~4個月作業時間，最快預計可以在下半年恢復對飛騰CPU生產，目前世芯-KY也持續在努力進行中。

世芯-KY第一季營收26.59億元，季增加38.71%、年增加74.93%，單季稅後淨利為3.88億元，季增加6.37%、年增加123%，單季每股獲利5.68元，單季獲利創下歷史新高，單季毛利率36.37%，季增加5.06個百分點，年增加3.19個百分點，毛利率亦寫歷史新高，主要是因為大陸市場動能強勁。

美系外資表示，世芯-KY將祭出庫藏股，今日起將自集中市場買回股票，預計買回1000張，占公司已發行股數約1.42%。世芯-KY第一季毛利率為36%，表現優於預期，這要歸功於HPC(高速傳輸)相關產品的更高利潤。

美系外資表示，世芯-KY在昨日法說會中表示其在新的ASIC項目贏得了大陸客戶的青睞，包括智慧手機ISP(圖像信號處理器)和大陸互聯網服務提供商的ASIC訂單，雖然這兩個項目在2022年為止對營收不會有貢獻，這些都可以證明世芯-KY可以針對大型單一客戶執行業務多元化。

美系外資表示，現階段維持世芯-KY全年營收成長51%的預期，且若飛騰的CPU可以在下半年恢復出貨，則還有會10~20%的上升空間，認為世芯-KY會在此時執行庫藏股，有可能是因為認為股價已接近底部，維持中立評等、目標價780元。

(時報資訊)