周一芝加哥穀物期貨全收黑，其中玉米期貨下跌，在上周升至八年高點後引發獲利了結，不過交易商仍關注美國農業部即將發布的世界供需報告，以尋求新的價格方向；受美國大平原地區有利降雨的影響，小麥下跌，而大豆供應持續疲軟，交投不一，

交易商指出，芝加哥玉米價格於上周五創下2013年3月以來的最高後，周一回檔修正，因美國中西部地區出現降雨，玉米播種進度迅速，給盤面構成了壓力。

據美國農業部盤後發佈的作物周報顯示，截至5月9日，美國大豆播種工作完成了42%，相比之下，五年平均進度為22%。美國玉米播種工作完成了67%，與市場預期相一致。

終場5月大豆跌1美分，報1620美分， 5月玉米跌24.75美分，報748美分， 5月小麥跌31美分，報742.5美分，5月黃豆油跌0.28美分，報66.10美分，5月黃豆粉漲1.9美元，報444.4美元。(商品行情網)

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