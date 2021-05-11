施羅德投資集團宣布最新的氣候變化儀表板(Climate Change Dashboard)顯示，長期溫度相較工業化前水準上升3.6度，長期溫度已連兩季下降，是施羅德2017年開始氣候變化儀表板紀錄以來的最小上升幅度。

施羅德投資永續投資團隊分析，長期溫度下降的主因包括石油和天然氣投資持續下降，歐盟碳排放系統（European Union Emissions Trading System, ETS）市場，以及美國區域溫室氣體倡議（US Regional Greenhouse Gas Initiative）的碳價持續上揚，加上來自各國與企業對抗氣候變化的承諾，使得全球升溫情形放緩。

施羅德投信建議，在全球一致往低碳、脫碳經濟邁進的共識下，不妨以氣候變化策略基金參與零碳排世界。不過要注意的是，氣候變化投資領域企業評價已墊高，投資難度增加，由專家領航會是參與氣候變化投資更有效率的方式。

施羅德環球氣候變化策略基金經理人Simon Webber表示，在再生能源、電動汽車、氫氣、循環經濟和永續食品等產業中，具有較強技術實力的公司，都面臨了價值大幅上調的重估。氣候變化資產的市場估值愈高，不僅對未來的投資報酬構成阻力，大眾對其未來轉型和成長機會的預期，都將導致更激烈的市場競爭，包括新進入的競爭者，以及既有企業的策略調整。

Simon Webber指出，在與氣候變化有關的產業中，有好幾個因為過度競爭導致獲利下降的例子。例如太陽能產業，過去十年中國公司的投資和產能擴張浪潮使得產業商品化和分散化，導致幾乎所有非中國的太陽能製造商面臨破產；近期的例子是電動車，無論是新進入者還是現有車商，紛紛推出新電動車款，雖然這種競爭將有利於電動車銷量成長，某些供應商會因此受惠，但爭奪市占率勢必成為車商未來的挑戰。不過Simon Webber也提醒，仍有競爭環境依然合理的產業，像是風電設備產業。近年來並沒有出現其他大規模的新進入競爭者，而主要的產業參與者也有各自的發展方向。

(時報資訊)