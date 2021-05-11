女星辛德妮史威尼(sydney sweeney)堪稱近年美劇中的一顆崛起之星，外型亮眼、身材惹火的她，2019年因演出影集《高校十八禁(Euphoria)》而在大開知名度，近年又接演《使女的故事》、《諸事不順》、《利器》等，都是各大平台的熱門作品，辛德妮的名氣與人氣水漲船高，不料卻在這種時候被網友暗酸「不看胸部就很醜」，讓她超受傷，開直播時不禁淚崩。

據《Page Six》報到，辛德妮大走紅以後，成了網友霸凌的目標，有網友將他過去的一張素顏照發到推特上，照片中她穿了簡單白色上衣搭配牛仔褲，一身樸素，而該網友對此寫下：「我是要逼妳們看她的臉，不要看奶」，暗酸她醜得像隻布偶，結果辛德妮的素顏照被瘋傳，一度成了熱門話題。

很快地，辛德妮史威尼知道了這件事，為此還特地開了直播，表達自己的想法，她全程難掩低落情緒，哽咽表示雖在心裡告訴自己不應該在意這些惡意評論，但自己也是個肉做的普通人，「大家要知道，言論真的會影響別人」，忍不住痛哭訴苦：「人們玩社群上應該善良一些，這真的讓人感覺很糟」，接著就難過地關了直播。

眾人看了辛德妮的直播後，心裡也很難受，很擔心她的情緒，也很心疼，鼓勵辛德妮不要被那些酸民影響了，留言「我的女神別哭」、「我們愛妳」、「寶貝妳根本美得不像話阿」。

(中時新聞網)