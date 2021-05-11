華航機組員居檢髮夾彎改14天 柯文哲嘆：現在危機了

華航諾富特染疫擴大，中央流行疫情指揮中心宣布「清零2.0計畫」，大規模檢疫機組員，華航陸續停飛14天，對於指揮官陳時中髮夾彎，把機組員居家檢疫再從3天改為14天，台北市長柯文哲11日先是長嘆了一口氣說，現在危機了，華航要停飛這麼多不得了。

柯文哲日前質疑台灣疫苗施打順序，若以台灣的特殊防疫模式，應該機組員優先施打，因台灣內部是乾淨的、外面才有感染病例，但一開始機組員觀察14天比照一般旅客，後來從14天變7天加7天，又變5天加9天，再變3天加11天，他認為恐怕沒有專家背書。

台北市長柯文哲。（摘自柯文哲臉書）

由於華航諾富特疫情擴大，中央昨宣布推動「清零計畫2.0」，包含前艙機組員全數召回檢疫，入境全至集中檢疫所，後艙機組員曾派飛長程航班或有接觸風險組機組員，全數檢疫14天，目前約90名機組人員集中檢疫所中，回社區須檢疫滿14天，期滿採檢陰性。

北市府今早舉行市政會議，柯文哲會前被問及陳時中髮夾彎，把機組員居檢天數改回14天，柯先是長嘆一口氣，接著說「現在危機了」，華航要停飛這麼多不得了。

至於北市防疫是否升級，柯文哲表示，下午2時中央發布最新訊息後再看狀況。面對有議員質疑柯文哲妻子陳佩琪打疫苗，是否權力無限上綱，柯僅呵呵笑回應。

(中時 )