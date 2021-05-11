第三十屆時報金犢獎國際競賽秋季初賽即將於5/16展開！時報金犢獎創立於1992年，是全球華人最大的青年創意競賽，並因首創策略單命題模式，使學生能在競賽同時解決產業問題。今年恰逢時報金犢獎三十歲生日，全台師生齊慶賀的浪潮也日益升溫，收到了眾多來自高中、大學師生慶賀金犢生日而設計出專屬聯名海報，充分展現台灣學生積極主動、勇敢活躍的特質，同時也體現金犢獎作為全球最大的人才孕育平臺，經營三十年不斷累積的影響力。

國立高雄科技大學率先以「領頭羊」作為主軸，展現時報金犢獎在三十年的時間內，年年都以創新、突破的方式創造影響力，能承擔如此重大責任者，必定只有該領域的領頭羊才能做到。海報的創作者柯雨亨表示，時報金犢獎在三十年內除了奠定了青年創意奧斯卡的美名，更創造無數的創意新人進入業界發光發熱，金犢獎實為重要的領頭羊，領導一群正在成長茁壯的莘莘學子，繼續為自己的理想築夢踏實。

在29屆時報金犢獎獲得年度最佳學校金犢獎的國立台中科技大學，以「金犢三十 而立標竿」充分展現金犢獎在國際青年創意設計競賽中的領導地位。創作者張凱翔表示為了呈現出金犢30的概念，因此將圓形的「0」作為創意的核心，藉由大小交疊的圓形，表現弧形獨有的和諧、完整和無止境的意象，也透過環繞的圓表達出金犢獎使創意浪潮不斷更迭、更多年輕設計師承先啟後，持續求新求變，讓金犢獎不只是個競賽，更是分享設計創新的全球舞臺。在歡慶金犢三十喜悅之餘，也透過色調的漸層手法，表現出金犢所具有的創造性、活力及元氣，讓金犢擁有更多衝勁，帶領更多年輕學子勇敢追逐夢想，朝向新的紀元繼續為青年創意界豎立標竿。

國立台中科技大學祝賀海報。(圖/時報獎執委會提供)

嶺東科技大學視覺傳達設計系的大一同學陳妘，將30字樣採用立體感設計，立體感在每個人的眼中都不盡相同，從中表達設計的變化多樣，並且以莊重的灰黑色作為主調，加上彩帶的繽紛色彩，讓人可以感受到時報金犢獎雖然是個國際獎項，但卻是一個可以讓所有人共同參與、一起成長的青年對話平臺，透過彼此較勁、教學相長，激盪出最好的創意！

嶺東科技大學祝賀海報。(圖/時報獎執委會提供)

第三十屆時報金犢獎春季初賽收件截止期為5月15日，秋季初賽收件截止期為10月10日。目前共有十三題策略單，主題包括:旺旺集團廣告設計獎-品牌項、產品項、旺旺集團IP周邊產品設計獎、旺旺集團行銷企劃獎、保生大帝文創設計獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選APP品牌形象廣告設計獎、崑崙關設計獎、永和豆漿包裝設計獎、邢臺城市旅遊形象設計獎、豆力脆品牌形象廣告設計獎、紀念辛亥革命110 週年青年創意設計獎、鮮一杯行銷企劃獎等。更多參賽詳情，請見

(中時新聞網)