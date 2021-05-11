台中捷運從4月25日正式營運後，搭乘人數占試營運54.9％，贏過高捷剛通車後的38.1％。（盧金足攝）

台中捷運綠線是中部第一條捷運，4月25日正式通車，外界憂心收費後是否會像雪崩式下降？市長盧秀燕11日比較北中南捷運剛開始營運搭乘人數，台灣第一條北捷木柵線占試營運61.8％，台中捷運為54.9％，高捷38.1％，不到一個月搭乘運量即有過半，台中市在北中南三個捷運算中位數，未來有信心會愈來愈好。

盧秀燕今日在市政會議表示，台中捷運通車後展現正式運量，以100人搭乘試營運為例，正式營運收費後，有近55人搭乘，其他捷運路網開發，最重要任務的捷運藍線已規畫完成，已報交通部再報行政院，通過後即能展開徵收和開工，還進行延伸太平可行性評估，還有橘線延伸到清泉崗國際機場可行性評估，到時候不斷徵收開工，就能像雙北捷運發展。

盧秀燕強調，捷運綠線通車後，捷運藍線以台灣大道為主，可以與捷運綠線形成十字軸捷運路網，台中捷運也是中部地區第一條捷運，四月廿五日正式通車，這段時間台中捷運公司以及交通局的努力。

她指出，中捷通車後，開始收費展現正式的運量，在北、中、南三條，第一條捷運通車時，台中捷運算中位數，不過，台中捷運正式通車還不到一個月，已經有過半的搭乘率，相信未來會越來越好。

「光靠一條捷運不夠，一定要做其他的捷運路網」，盧秀燕說，捷運藍線走台灣大道，現在綜合規畫已經完成，已經報交通部了，如果都通過，就可以正式的展開徵收跟開工，同時開始進行捷運的藍線延伸到太平可行性評估，也進行橘線到清泉崗可行性評估。

盧秀燕說，台中捷運綠線與藍線，十字軸線路網串接，對於台中市的交通會大有幫助，捷運實用性會更高。

(中時 )