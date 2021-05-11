大陸女星趙麗穎日前閃電宣布和大9歲男星馮紹峰離婚，結束近3年婚姻，消息一出讓外界相當震驚，還造成微博大當機，工作狂趙麗穎也馬不停蹄展開活動，被不少人發現她整個人變得骨瘦如柴，日前現身直播儘管一直掛著笑容，看起來卻瘦到有點憔悴，讓粉絲十分心疼。

趙麗穎2018年和馮紹峰結婚，隨即產下1子，沒想到前陣子竟突然丟下離婚震撼彈，身為事業女強人的趙麗穎沒有因為離婚就停下腳步，對比幾乎神隱的馮紹峰，她持續出現在螢光幕前，10日還在鏡頭前直播，身穿白色無袖洋裝，看起來依舊優雅氣質。

趙麗穎現身直播產品。(圖/翻攝自微博)

儘管趙麗穎和主持人有說有笑，但她在過程中一度記錯產品名稱，還結巴卡詞將近30秒時間，被問到是如何面對人生中的變化，她也坦然回應，「我覺得無論萬事萬物如何的變化，都需要有駕馭他們的力量，堅定自己內心、堅持自我才能永遠佔據主動位置，活出更好的自己」。

趙麗穎的身形變得更單薄。(圖/翻攝自微博)

然而從趙麗穎工作室發布的照片來看，她的身形十分單薄，讓粉絲忍不住擔心地說，「不要再瘦了」，事實上，日前她才被發現在機場出沒，由於她原本舊身材嬌小，再加上變得更瘦，導致她的褲子後方還得用夾子夾住，才能勉強穿得住，在當時就曾引起熱議。

(中時新聞網)