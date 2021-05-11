大陸國務院新聞辦公室今（11）天上午舉行新聞發佈會，公佈第七次全國人口普查主要資料結果。普查主要資料結果顯示，男性人口為7億2334萬人，占51.24％；女性人口為6億8844萬人，占48.76％，男比女多了3490萬人

從總人口性別比來看，以女性為100，男性對女性的比例為105.07，與2010年基本持平，略有降低，出生人口性別比為111.3，較2010年下降6.8，顯示大陸人口的性別結構持續改善。

(旺報 )