陸全國人口普查資料公布 男比女多3490萬人 10:202021/05/11 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸全國人口普查公布了，男比女多3490萬人。(葉文義攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院新聞辦公室今（11）天上午舉行新聞發佈會，公佈第七次全國人口普查主要資料結果。普查主要資料結果顯示，男性人口為7億2334萬人，占51.24％；女性人口為6億8844萬人，占48.76％，男比女多了3490萬人 從總人口性別比來看，以女性為100，男性對女性的比例為105.07，與2010年基本持平，略有降低，出生人口性別比為111.3，較2010年下降6.8，顯示大陸人口的性別結構持續改善。 中國公募基金規模增4成 躍亞太榜首 最大輸油管遭駭 美東陷緊急狀態 (旺報 ) #男女 #人口普查 #大陸 #資料 #性別比 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美奧斯汀 外國不動產投資人最愛 04:102021/05/11 全球財經 應材推DRAM微縮材料工程解決方案 09:082021/05/11 財經 《類股》寶鋼燒旺中鋼盤價連12漲熱火 鋼鐵人捍價 10:182021/05/11 財經 弘煜科新品齊發 營運添動能 04:102021/05/11 產業．科技 屏東香蕉保險乏人問 農糧署催買氣 04:102021/05/11 地方新聞 人資主管曝履歷照片12地雷 網友看傻戰翻 08:002021/05/11 生活 以太幣衝破4,000美元 市值直逼摩根大通 04:102021/05/11 財經要聞 老齡化程度加深 陸60歲以上人口超過2.6億人 10:342021/05/11 兩岸 陳朝平快評》林教授何不教教美國政客 08:562021/05/11 快評 服務陸港澳投資者 跨境理財通將上路 04:102021/05/11 話題觀察 虛擬通貨擬採實名制 課稅有望 04:102021/05/11 金融．稅務 兩岸熱門新聞 大陸第七次全國人口普查 在陸台灣居民計15萬7886人 - 兩岸 - 旺報 全國人口普查資料出爐 大陸這2省人口超過1億人 - 兩岸 陸美團遭調查 創始人貼詩文被疑借古諷今或步馬雲後塵 - 兩岸 大陸限娛令 明星們坐不住了 - 兩岸 - 旺報 林鄭月娥：香港將與廣東公務員互換「掛職」 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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