11日，日本政府最新經濟數據顯示，3月份日本家庭支出方面，較2020年同期大增6.2％，遠遠高出市場普遍預估值的成長1.5％。

日本的家庭支出在3月份，竟出現四個月來首次成長，原因2020年同期，剛好是新冠病毒剛爆發時間，日本民眾慣有的消費行為也馬上大幅縮手，故比較點的基期較低所致。

家庭支出大增有可能僅曇花一現，因為日本現在已延長的緊急狀態，預估將至五月底結束，對經濟活動勢必帶來衝擊。就拿上季經濟成長率來說，官方版數字要等到18日，不過目前市場一面倒都是預估將出現負成長，只是會衰退到哪裡而已。

11日這份日本政府最新經濟數據，3月份家庭支出年增6.2％，較市場預估高出四倍外，也比減少6.6％的2月份是好很多。

同時，月增率更是大升7.2％，預估值為增加2.1％。

不過，為讓景氣早點回歸至正軌，日本央行更是使用像利率與貨幣等不同金融工具來協助。無奈的是，日本民眾消費力萎靡，就連健康通膨率都看不見明顯增加，更遑論經濟成長還會有多亮眼表現。

(時報資訊)