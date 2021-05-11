1.台積電(2330)：4月營收月減13.8％，雖Q2展望樂觀，但昨夜ADR跌3.87%，今早股價一度探低至575元。

2.聯電(2303)：昨獲三大法人聯手逆勢買超10935張，惟昨夜ADR大跌4.25%，今早股價一度跌逾4%，回測50關。

3.華紙(1905)：4月營收年增18.11％、前4月年增19.56％，昨外資轉買超3299張，今早股價放量急拉漲停。

4.盛餘(2029)：首季EPS 0.86元、較去年同期轉虧為盈，4月營收年增110.89%，今早挾量漲停。

5.中鋼(2002)：4月營收再創新高，前4月營收年增30.36％，昨獲三大法人聯手買超111492張，今早股價開低走高，表現抗跌。

6.中鴻(2014)：近期外資、投信買超不停歇，加上4月營收年增58.08%，今早股價逆勢衝漲逾7%，突破60關。

7.燁輝(2023)：首季EPS 0.58元勝去年全年，4月營收年增68.74%，不理外資連日賣超，晨盤挾量觸漲停。

8.宇隆(2233)：Q1每股盈餘2.14元，優於去年同期的1.29元，4月營收年增66.93%，三大法人近期偏多，盤初股價開低後翻紅，表現抗跌。

9.強新(5013)：4月營收年增75.51%，盤初放量急攻漲停，躍過月線。

10.建錩(5014)：4月營收年增47.53%，昨獲外資逆勢轉買超2023張，盤初一度漲逾7.5%。

11.鴻海(2317)：大盤重挫且外資10日轉為賣超1.2萬張，今早再度翻落110元整數關卡。

12.志聖(2467)：4月營收6.09億元創歷史次高，利多守護股價，早盤抗跌一度走高逾1%。

13.宏致(3605)：4月營收9.46億元、年增35%，交投增溫，開盤後勁揚逾8%。

14.泰鼎-KY(4927)：Q1每股稅後純益0.81元創同期第3高，70元關卡難突破，早盤急殺跌停價。

15.亞泥(1102)：4月營收增16%+外資買超，股價穩健走高1%，站上所有短均。

16.泰山(1218)：看好夏季冷飲商機，買單積極進場，大漲7%。

17.國揚(2505)：Q1每股稅後盈餘為0.89元、股利0.5元，多方強攻半根漲停板。

18.嘉裕(1417)：國軍大單進補，Q1獲利擺脫8年虧損，今早亮燈漲停。

19.聯發科(2454)：4月營收同期高，Q2創高可期，但郭明錤、ALETHEIA開槍，早盤續跌近5%，一度摜破900元關。

20.群聯(8299)：漲價題材、供不應求，營運創高可期，惟外資連3賣超，股價重挫跌停。

21.泰豐(2102)：南港陸續處分持股，經營權之爭可望緩解，晨盤帶量一度飆上27.35元漲停價，維持逾7%漲幅。

22.世芯-KY(3661)：Q1獲利登高、Q2樂觀，加上祭出庫藏股，早盤上揚逾4.5%。

23.誠美材(4960)：首季獲利倍增，不過缺料問題影響產出，外資止步連4買超，股價下滑逾6%。

24.吉祥全(2491)：4月營收年增943.97%，激勵晨盤衝上23.15元漲停，光電股中獨紅。

25.友達(2409)：上月營收月減3.6%，三大法人賣超落跑，早盤挾量下挫逾8.5%。

26.麗臺(2465)：4月營收雙增，早盤拉出第2根漲停。

27.富邦金(2881)：4月底每股淨值達76.32元創高，早盤一度漲逾1%，改寫前高。

28.宏遠證(6015)：4月獲利亮眼，早盤大漲8.9%。

29.康那香(9919)：疫情延燒，防疫概念受矚，早盤漲逾3%，收復短中均及半年線。(編輯整理：李慧蘭)

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