和勤(1586)公布第1季財報，單季營收6.26億元，年增49.58％；營業利益0.61億元，年增193.25％；歸屬母公司稅後淨利0.39億元，年增203.10％，為歷年同期新高；每股稅後盈餘0.48元。受惠於汽車零件與硬碟（HDD）零件出貨同步成長，第1季營收創下歷年同期新高，經濟規模效益及產品組合優化，平均毛利率20.34％，較去年同期拉高0.54個百分點，營益率9.79％，更較去年同期增加4.8個百分點。

該公司產品銷售大幅成長，因此與去年同期相較，第1季底的應收票據淨額與應收帳款淨額增加較多，但應收帳款週轉率較去年同期提高，平均收款天數則是較去年同期降低。此外，因台灣廠於2020年底進行遷廠，至今年第1季完成遷廠，公司增加儲備存貨以利正常出貨，第1季底的存貨因此較去年同期高。

和勤表示，公司產品組合持續優化，毛利率明顯改善，自去年第2季起都能保持20％以上的毛利率。尤其公司預期原物料上漲趨勢，提前備料因應，第1季並未受到原料上漲的影響，去年第4季、今年第1季的毛利率較去年第2、3季稍低，主要因台灣遷廠，影響稼動率之故。因應原物料持續上漲，部分產品已合理調整價格，並保持與客戶溝通，公司也啟動價值工程改善，降低原物料成本增加的影響。

此外，公司的接單策略持續朝高毛利產品為主，除了原有產品的製程優化之外，下半年更有多項新產品開始量產，包括：工程機械用的高壓柱塞泵、重卡變速箱零件，硬碟零件部分已爭取到新客戶訂單，新訂單同樣自下半年陸續量產。產品組合於下半年再進一步優化，有利公司保持毛利率在高水準。

(時報資訊)