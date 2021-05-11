台鐵最美通勤電聯車EMU903今天抵台，早上在台中港進行卸船作業。（陳淑娥攝）

台鐵最美通勤電聯車EMU903今天抵台，早上在台中港進行卸船作業。（陳淑娥攝）

台鐵最美通勤電聯車EMU903今天抵台，早上在台中港進行卸船作業。（陳淑娥攝）

台鐵最美通勤電聯車EMU900於4月1日在基隆車站辦理首航活動後，已定期行駛於基隆至苗栗區間。第3編組EMU903於11日順利抵台，並首次在台中港卸船，將在試車完成後加入營運車隊，其餘尚有50列共500節未交車，全數列車預定於2023年完成交車。

台鐵局表示，新一代通勤電聯車EMU900型第1、2編組於去年10月24日抵台後，歷經長達半年以上測試、調校及嚴謹試運轉測試後，已於今年3月29日正式取得第三方獨立驗證與認證公司(IV＆V)—TÜV德國萊茵技術顧問所核發安全營運證明，證明EMU900型電聯車相關性能均已符合契約規定之安全營運要求。

EMU900型為台鐵史上第6代之通勤電聯車，亦是首次引進「微笑頭燈」、「亮綠色腰身帶」、「好孕到專屬座位」、「最新直立式自行車架」、「室內LED燈隨環境自動調節」等多項創新服務設施之新穎列車，被譽為台鐵最美通勤電聯車，於4月1日在基隆車站辦理首航活動後，已定期行駛於基隆至苗栗區間，得到通勤族很高的評價。

EMU900型第3編組EMU903今日首次在台中港第4碼頭辦理卸船作業，將進行40天的試車後，並加入營運車隊。

台鐵UM900型通勤電聯車採購共計53列共530節，金額為253.4億元，已於2020年10月24日交車第一批2列共20節，今日第二批1列共10節已抵台中港，其餘500節將分別於今年交車10列共100節、2022年交車12列共120節、2023年交車28列共280節，全數列車預定於2023年完成交車。

(中時 )