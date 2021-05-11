美股四大指數全黑，今日期指開盤大跌260餘點，台股開低98.42點、為17137.19點，權值電子股大立光(3008)、台積電(2330)、聯電(2303)及聯發科(2454)全面翻黑，指數摜破月線、5日線，失守萬七關卡，盤中原物料族群中的紡織、食品、鋼鐵陸續發動攻勢，擔任今日盤面的主流，惟金融指數由紅翻黑影響下，台股大跌逾450點，向下探至16775.57點。

分析師指出，台股短線主流易位，且漲多、急跌後賣壓不輕，加以疫情、MSCI調整等不確定因素影響，預期指數將進入橫向整理格局，指數空間不大，但個股震盪幅度會加劇。市場資金寬鬆，台股指數守上升線跡象明顯，電子顯疲態但金融、傳產強勢接棒，皆有助台股仍可維持高檔震盪整理走勢。

盤面上，超額庫存陰霾籠罩，大立光跌幅在2.6%附近，股價來到2年最低點附近；台積電跌幅約1.8%，需觀察半年線位置能否守住；聯發科(2454)多頭鬆動，大跌5%以上，IC設計族群全面拉回修正；原物料族群仍是今日盤面的主流所在，玻陶股在台玻(1802)狂飆拉動下，指數漲幅在8%以上；造紙類股人氣旺盛，華紙(1905)奔上漲停，榮成(1909)及寶隆(1906)漲幅都在7%以上，指數漲幅逾6%；紡織族群挾著品牌大廠不用新疆棉加上印度疫情轉單，多頭氣勢如虹，集盛(1455)、宏洲(1413)、嘉裕(1417)、宏遠(1460)等一度高達8檔個股衝上漲停板；航運股攻勢仍在，四維航(5608)鎖漲停39.1元、長榮(2603)漲幅在5.5%以上。

分析師表示，目前電子族群處弱勢整理成為台股上攻最大阻力，資金偏寵航運、鋼鐵兩大族群，未來除美股走勢外，包括上市櫃公司首季財報、電子權值股後續表現都將成為影響台股走勢關鍵。選股上可留意半導體、航運、原物料、高爾夫球等族群。

(時報資訊)