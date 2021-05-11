大陸寶鋼6月內銷盤價持續開高，大宗底材熱軋每公噸大漲300元人民幣，可望帶動中鋼預計將於本周開出的6月份內銷盤價，順勢挑戰12連漲。中鋼(2002)與中鴻(2014)早盤股價持續飆高，鋼鐵股開低開高後震盪，多檔股價一度再創新高，仍是台股最火紅的類股之一。

大陸寶鋼10日傍晚公布全面調漲各項產品價格，其中熱軋每公噸大漲300元人民幣、厚板每公噸大漲400元人民幣、普冷每公噸大漲650元人民幣、熱鍍鋅每公噸大漲350元人民幣等，隨著寶鋼續漲，市場預期中鋼將於近日內開出的6月份內銷盤價，可望順勢挑戰12連漲。

目前國際鐵礦砂每公噸漲到212美元的歷史新高，另大陸剛取消出口退稅，且為追求碳中和與環保限產目標，在壓縮鋼品供給量下，市場需求暢旺，寶鋼因此順勢拉高價格。中鋼盤價仍大幅落後國際行情，也可望順勢再漲價，6月單月盤挑戰連續12個月上漲。

中鋼受惠鋼價上漲，業績頻創新高，4月營收369.06億元，月增0.03%、年增45.1%，續創歷史新高，中鋼今年前4月營收1347.28億元，年增30.36%。中鴻4月營收為40.12億元，月增1.63%、年增58.08%，寫近23個月來新高；前4月營收148.42億元，年增17.45%。

展望後市，法人預期，中鋼在5月調漲盤價後，6月仍續看漲，有助於第二、三季營收將同步成長，獲利也將持續成長。

中鋼、中鴻股價續攀高，鋼鐵股早盤仍有美亞、盛餘、燁輝等多檔漲停。

鍍鋅、烤漆鋼捲廠盛餘(2029)第一季EPS為0.86元，明顯優於去年同期的小虧；展望今年，隨著鋼市全年看旺，業績將比去年大幅成長。盛餘今年首季營收32.07億元、年增33.45%；營業毛利4.76億元、年增約293%，單季歸屬於母公司業主淨利2.76億元，EPS為0.86元，大幅優於去年同期的每股稅後淨損0.01元。

鍍鋅鋼大廠燁輝(2023)第一季在兩岸鋼市需求強勁，加上受惠鋼價調漲，本業獲利大增，第一季淨利11.04億元，每股盈餘0.58元。

鋼管大廠美亞(2020)在本業獲利增加以及業外挹注，單季每股賺1.47元，目前表現居鋼廠的前段班。

(時報資訊)