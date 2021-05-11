你把信用卡刷爆了嗎？日前，國外一名美睫師據傳因為客人刷卡失敗，付不出新睫毛的費用，於是一時氣不過，拿起剪刀就把對方整片睫毛剪到爆短，像阿兵哥入伍時的寸頭一樣，影片一出隨即引發網友熱議，不過由於這是網路瘋傳的影片，剪睫毛真正原因仍有待查證，倘若真的是因為美睫師挾怨報復，那連客人原來的睫毛都遭殃，似乎也有些超過。

根據《太陽報》報導，抖音用戶「@lashesbyleenax」日前PO出一段影片，標題寫著「當該付錢的時候，信用卡被拒……」，又搭配畫面可以得知，裡頭的美睫師疑似因為來店消費者刷卡交易失敗，沒錢支付美睫課程，才會把氣出到對方睫毛上，毅然決然的把真假睫毛都硬生生剪掉，長度瞬間砍半，並於貼文標註「最糟糕的客戶」，影片觀看次數高達近200萬次。

畫面曝光後，由於片中內容無法證實，是否真為美睫師失控報復的行徑，因此大批網友也都紛紛不敢置信，倘若是真的，那未免也太莽撞衝動，根本是瘋狂美睫師，並直呼「信用卡被拒絕交易，這不代表她沒有錢付啊」、「怎麼能夠把真正的睫毛剪掉」、「她原本可以回去拿現金，你卻直接剪掉她珍貴的睫毛」，但也有網友可以理解美睫師的心情，表示在費工費時替客人服務後遇到這情況，氣不過是很正常的，所以直言「我想（遇到這種狀況）我也會這麼做」。

(中時新聞網)