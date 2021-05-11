印度疫情嚴峻，我駐印度代表處已有10人確診，外傳駐印度代表葛葆萱也在其中，但外交部不願證實。廣播節目主持人王淺秋轉述印度當地僑胞心聲，他們批評外交部根本是「詐騙部」；而資深媒體人彭文正聽完後感觸良多，直言「政府無能，累死百姓」，到底納稅給政府幹什麼？現在台灣只能祈禱，不要變成下一個印度。

王淺秋今（11）日在廣播節目「千秋萬事」轉述印度僑民的心聲，他們認為被台灣政府拋棄，更指出甫上任的葛葆萱代表改變外館防疫措施，前代表田中光在任時，疫情雖惡化但大家都在家上班，甚至全館關閉一週消毒，葛上任後為了績效讓全部人都到辦公室上班，現在累積10確診，到底誰害的？結果外交部新聞稿卻把葛留在印度工作這件事情，形容得跟英雄一樣。

彭文正聽完後感觸良多，他說，去年四月要回台時，朋友買華航機票一直被併班、延後，彭認為，純粹是商業考量，人不夠就不飛，自己則是轉搭轉搭聯合航空，整部飛機5個人照飛，從那刻開始，他就對台灣國營的航空公司不以為然，「這個時候就是要共體時艱，要有社會企業責任嘛。到底納稅給這個政府幹什麼？養網軍嗎？」

接著王淺秋提到，外交部新聞稿說會協助台灣人搭日本航空回來，但其實是叫印度僑民自己想辦法訂機票、自己想辦法回來，僑民也認為根本是「詐騙部」，覺得台灣人很悲哀，命不值錢。

彭文正稱衛福部長陳時中（見圖）是「大笨中」。（圖／中時新聞網資料照）

「這一切都是我爸的錯」，彭文正笑說，因為外交部長吳釗燮是他爸的學生。彭文正指出，先前就對「大笨中」就相當不滿，所有說實話的烏鴉全部被宰，像彰化萬人血清檢測，就是普篩的概念，現在西方國家都在普篩，只要你願意，他們篩檢的地方就像得來速，提前登記，開車過去3分鐘就解決，相對我們出境還要把鼻子弄到流血，且以自己一家五口來說，全部篩檢就要3萬5000元。彭也直呼，「好痛喔！」「歹命喔」。

至於為什麼要普篩，彭文正以諾富特為例，他質疑，政府每天公布足跡有什麼用？那是整個不斷擴散出去，可笑的是，公布足跡後這些人要去哪裡篩檢？且篩檢一定是全家篩，如果一家五個人，請問台灣有幾個家庭可以莫名拿3萬5000元？而以現在政府的狀況來說，公布又要把人家集中，更促使有點徵狀、小發燒的人不敢說出來，就到小診所隨便吃個藥賭運氣，但進到診所就有傳染的可能性，可能變社區感染。

彭文正批評，「政府無能，累死百姓」，他指出，民眾最需要的就是疫苗，政府卻把防疫體系最重要的一關完全搞砸了，所以台灣現在只能祈禱，不要變成下一個印度，當然不希望有這一刻，可是疫苗如果不打，以後連印度都拒絕你進入。

(中時新聞網)