台灣最「甜」的巧克力女主廚-Qsweet創辦人葵妮,甜上世界巧克力大賽(International Chocolate Awards,簡稱為「ICA」)國際舞台。「2020-21世界巧克力大賽」總決賽於台灣時間5月10日晚間10點,由三位比賽創辦人Martin、Monica、Maricel在線上逐一揭曉本屆得獎者,台灣品牌《Q Sweet》跨領域囊括1金、1 銀、2 銅與1特別獎,共五項大獎,包含:黑巧克力Bar的Combination chocolate bars with inclusions or pieces(金牌&特別獎)、法式松露主題的Unflavored dark chocolate Ganaches or truffles(銀牌)、法式夾心巧克力的Dark chocolate enrobed fruit pastes, jellies/gelee(銅牌)與白巧克力Bar的White chocolate bars with inclusions or pieces(銅牌)等獎項。

因應疫情,2020-21世界巧克力總決賽於線上舉行,但依然不減台灣爆發力!其中Q sweet更是唯一一位獨立經營的女主廚得獎者,Q sweet創辦人兼主廚葵妮Queenie也受邀在線上發表得獎感言。

葵妮表示,Q sweet得獎不僅代表個人,更希望鼓舞更多從事甜點相關行業的女性,追尋自己的夢想並在國際發光發熱。葵妮表示,從2019年首度參賽到現在,都是提供店內平常研發與販售的產品參賽,就是要讓大眾隨時都是吃到國際級賽事水準的巧克力!很開心台灣給予我們這麼好的養分與環境,透過巧克力讓台灣高超的巧克力製作技術、美味與風土在國際佔有一席之地。

世界巧克力大賽如同巧克力界的奧斯卡,比賽項目多元,Q sweet總決賽作品作品不僅讓各國評審眼睛為之一亮,也是2020年亞太區研發品項橫跨最多類別、產品樣貌最多元的得獎者之一,參賽項目為全球甜點師傅/巧克力師傅專攻的調味領域,包含:黑巧克力、白巧克力、牛奶巧克力、最佳調味巧克力霸、最佳夾心巧克力與最佳果乾巧克力等六大品類,此次更在其中獲得五種獎項,藉由巧克力的美味揚名國際舞台。

在總決賽中更需要與歐洲區、美洲區等多國優勝者一競高下。除了近年台灣在可可豆加工組表現亮眼外,Q sweet專精在技術含量很高的手工技藝組,並於此次總決賽中在法式夾心巧克力、法式松露巧克力、黑巧克力Bar與白巧克力Bar獎相中勝出,連續兩年得獎更加突顯女主廚葵妮Queenie技術與產品的力道。

會橫跨這麼多不同巧克力品項,也是無心插柳柳成蔭。葵妮Queenie表示,自己是天生的黑巧克力控,會開始創作白巧克力,是因為有些客人的家人體質不能吃黑巧克力,我認為愛就是在別人的需要上,看見自己的責任。因此踏上白巧克力創作之路,也表現在橫跨多種品項製作的多元性。希望這股愛的力量,同時也把台灣食材讓世界品嚐到。

