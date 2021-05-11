台灣最「甜」的巧克力女主廚-Qsweet創辦人葵妮，甜上世界巧克力大賽（International Chocolate Awards，簡稱為「ICA」）國際舞台。「2020-21世界巧克力大賽」總決賽於台灣時間5月10日晚間10點，由三位比賽創辦人Martin、Monica、Maricel在線上逐一揭曉本屆得獎者，台灣品牌《Q Sweet》跨領域囊括1金、1 銀、2 銅與1特別獎，共五項大獎，包含：黑巧克力Bar的Combination chocolate bars with inclusions or pieces（金牌＆特別獎）、法式松露主題的Unflavored dark chocolate Ganaches or truffles（銀牌）、法式夾心巧克力的Dark chocolate enrobed fruit pastes, jellies/gelee（銅牌）與白巧克力Bar的White chocolate bars with inclusions or pieces（銅牌）等獎項。

因應疫情，2020-21世界巧克力總決賽於線上舉行，但依然不減台灣爆發力！其中Q sweet更是唯一一位獨立經營的女主廚得獎者，Q sweet創辦人兼主廚葵妮Queenie也受邀在線上發表得獎感言。

葵妮表示，Q sweet得獎不僅代表個人，更希望鼓舞更多從事甜點相關行業的女性，追尋自己的夢想並在國際發光發熱。葵妮表示，從2019年首度參賽到現在，都是提供店內平常研發與販售的產品參賽，就是要讓大眾隨時都是吃到國際級賽事水準的巧克力！很開心台灣給予我們這麼好的養分與環境，透過巧克力讓台灣高超的巧克力製作技術、美味與風土在國際佔有一席之地。

世界巧克力大賽如同巧克力界的奧斯卡，比賽項目多元，Q sweet總決賽作品作品不僅讓各國評審眼睛為之一亮，也是2020年亞太區研發品項橫跨最多類別、產品樣貌最多元的得獎者之一，參賽項目為全球甜點師傅/巧克力師傅專攻的調味領域，包含：黑巧克力、白巧克力、牛奶巧克力、最佳調味巧克力霸、最佳夾心巧克力與最佳果乾巧克力等六大品類，此次更在其中獲得五種獎項，藉由巧克力的美味揚名國際舞台。

在總決賽中更需要與歐洲區、美洲區等多國優勝者一競高下。除了近年台灣在可可豆加工組表現亮眼外，Q sweet專精在技術含量很高的手工技藝組，並於此次總決賽中在法式夾心巧克力、法式松露巧克力、黑巧克力Bar與白巧克力Bar獎相中勝出，連續兩年得獎更加突顯女主廚葵妮Queenie技術與產品的力道。

會橫跨這麼多不同巧克力品項，也是無心插柳柳成蔭。葵妮Queenie表示，自己是天生的黑巧克力控，會開始創作白巧克力，是因為有些客人的家人體質不能吃黑巧克力，我認為愛就是在別人的需要上，看見自己的責任。因此踏上白巧克力創作之路，也表現在橫跨多種品項製作的多元性。希望這股愛的力量，同時也把台灣食材讓世界品嚐到。

(工商 )