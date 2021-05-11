68歲「阿B」鍾鎮濤2014年和愛情長跑多年的台灣女友范姜素貞在峇里島補辦浪漫婚禮，兩人育有兩女，再加上鍾鎮濤與前妻章小蕙生下的一子一女，一家六口相當幸福。最近阿B和前妻所生女兒鍾嘉晴和范姜素貞受邀上實境秀，鍾嘉晴母親節特別發文感謝范姜素貞，隻字未提章小蕙，而范姜素貞隨後也有感而發寫下身為後母、親生母親的心得，幾句話可見她超高EQ。

鍾鎮濤1988年閃娶章小蕙，但婚後女方多次傳出揮霍無度，又和其他富商過從甚密，1999年宣告離婚，2002年鍾鎮濤向法院申請破產，就在這段低潮期，台灣女友范姜素貞出現在鍾鎮濤身邊，不只對阿B的經濟狀況不離不棄，還替男方開源節流，終於在2006年破產期屆滿後，再度回到正常生活。

鍾嘉晴祝范姜素貞母親節快樂。（圖／翻攝自itschloebee IG）

港媒當時報導，鍾鎮濤和章小蕙離婚後，照顧女兒鍾嘉晴的責任落到男方身上，兒子鍾嘉浚則和章小蕙一起生活，讓年紀小小的鍾嘉晴對生母不太諒解，而鍾嘉晴4歲起，生活印象中「母親」一角都是由范姜素貞擔任，2011年范姜素貞和章小蕙妹妹起口角風波，鍾嘉晴當年為了護後母，更忍不住嗆章小蕙：「我不需要她保護」。

范姜素貞發文。（圖／翻攝自fan_fan_fanchiang IG）

日前過母親節，鍾嘉晴曬出跟范姜素貞上節目《媽媽你真好看》的截圖，幸福說：「謝謝妳的一切，感恩有妳出現在我的人生」，而范姜素貞則寫下：「『母親』真的是不容易的職業，對我來說後母、親生母，都是需要滿滿的愛、嘮叨、擔心、堅強把他們拉拔長大，如果回到25歲，我還是會同樣的選擇。我愛我老公我愛我4個孩子」一席話道盡身為繼母與親生母親重擔的甘苦談，舒淇獻上祝賀：「別人的阿母，快樂內」，網友也說：「偉大，我看完都流淚了」、「好感動」、「祝超人媽媽范范姐節日快樂！」

(中時新聞網)