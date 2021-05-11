台鐵太魯閣號事故釀嚴重傷亡，交通部宣布比照普悠瑪號事故，給予罹難者每人1570萬元賠償金，加上民眾捐款，衛福部宣布每名罹難者可領1800萬元，罹難者家屬共可領3000萬以上，創下國內海陸空事故紀錄。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，看到衛福部的做法，拿來比較高雄氣爆的後續處理，有種衛福部長陳時中狠打監察院長陳菊耳光感覺。

羅智強今（11日）在臉書發文表示，由於在野黨強力監督善款，強力要求政府不得再用「陳菊模式」處理太魯閣事故善款，衛福部憚於民意宣布，太魯閣號的善款，罹難者家屬每人1800萬人，同時台鐵也研議，比照普悠瑪事故賠償1570萬元，換句話說，罹難者家屬可以領到「兩份」賠償，羅智強直言，這才是善款的用意。

羅智強稱，反觀高雄氣爆的善款，陳菊先用善款來賠受災民眾，但逼迫災民讓渡求償權，然後再向廠商「代位求償」，可是，這樣受害者只有領到「一份」賠償，那善款是捐心酸的嗎？羅強調，過去他就率先踢爆，陳菊等於是用善款來賠償受害者，規避政府本來該負的責任，現在高雄市府又硬拗，說「未來」判決確定責任分配後，廠商跟高市府的賠償，還是會「歸墊」到善款基金。

高雄氣爆已過去7年，羅智強認為，假設2年後判決定獻，高市府再把約10億元的賠償「歸墊」善款基金，請問，這「慢了10年」的善款要拿來做什麼？很奇怪耶，陳時中能夠把善款，快速、全部的還給受害者，台鐵能夠先用自己的錢賠償受害者，再慢慢的去向廠商代位求償，陳菊就一定要等判決定獻才賠償，要等十年才把善款使用完畢，「這是陳菊的傲慢打了所有災民一巴掌？還是陳時中狠狠打了陳菊一巴掌」？

(中時新聞網)