黑衣人上月夜闖台北市警松山分局引發「松山之亂」，前中崙派出所所長許書桓因格式化刪除檔案遭質疑，檢方調查時，許表示，他是為了維護教官楊忠蒞及所內同仁尊嚴，且鬧事的人同意賠償，避免影片外流，遂在巡佐傅榮光建議下，將96秒關鍵畫面格式化刪除。

松山之亂偵結，北檢舉行記者會公布案情。（圖／趙雙傑攝）

許書桓供稱，4月16日上午8時許，副所長顏敏森向他報告，指鬧事的徐權等人已遭驅離且表示願意賠償，他為維護教官楊忠蒞及所內同仁尊嚴，避免影片外流遭受影響，遂在巡佐傅榮光建議下，將當天晚間7時7分19秒至8分58秒畫面檔案格式化並執行。

松山之亂偵結，北檢舉行記者會公布案情。（圖／趙雙傑攝）

「松山之亂」緣於上月16日，台北市警松山分局前教官楊忠蒞因酒後在外與人口角衝突，引起對方不滿，竟有10人追進警局，一度撞倒派出所電腦，警方事後未處理。有員警在《靠北警察》上爆料，事後警方竟在分局與黑衣人上演握手大和解，引發軒然大波。

警方後來將分局長林志誠、派出所長許書桓等人調職懲處，亡羊補牢陸續約談當天10人到案，警詢後依妨害公務、毀損公物及妨害秩序等罪嫌，全數函送台北地檢署偵辦，事後並發現許刪除關鍵的96秒畫面，將中崙所長許書桓、副所長顏敏森、傅姓巡佐3人依縱放人犯、偽證罪送辦。

此事件引發警政署長陳家欽、北市警局長陳嘉昌「內鬥」傳言，陳家欽要求陳嘉昌交出手機調查並接受測謊，陳嘉昌即與林志誠赴北檢說明，並交出手機供北檢調查。陳嘉昌並於5月2日舉行記者會公布被刪除的96秒關鍵畫面，並稱許書桓是格式化刪除。

(中時 )