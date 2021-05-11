台北地檢署偵辦「松山之亂」11日偵結，認定所長許書桓、傅榮光刪除所內監視器畫面，涉犯湮滅他人刑事被告案件證據罪，但考量2人沒有前科，服警職以來表現認真負責，考績均為甲等，更屢次獲嘉獎表揚，且事發後許已被記過1次，2人經此司法偵查程序，應知所警惕，無再之虞，況國家培養警職人員不易，故處分緩起訴，以勵自新。

松山之亂偵結，北檢舉行記者會公布案情。（圖／趙雙傑攝）

北檢調查發現，許書桓接獲副所長顏敏森報告後，2人當天一早前往監視器主機調閱畫面，但因不太會操作作罷；同日晚間傅榮光到許的辦公室建議：「教官的這件事，他們都沒有處理，又沒有移送，會不會有影響？把影像處理掉」許認為事件已經結束，且顧及教官顏面，及未移送黑衣人，擔心影像外流會有影響，於是一同前往格式化監視器主機。

松山之亂偵結，北檢舉行記者會公布案情。（圖／趙雙傑攝）

至於顏敏森涉縱放人犯部分，北檢認為黑衣人徐權砸壞派出所電腦螢幕後，顏上前制止並扣住徐權頸部，架至牆邊，但未明確表示逮捕，是因短時間無法判斷徐權行為是否涉及刑事犯罪，其後徐權情緒緩和後就讓他離去，難認構成縱放人犯。

(中時 )