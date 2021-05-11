🇨🇳 #China-India border - Ngari Tibet, 2nd Artillery Brigade under PLA Xinjiang Military District has received PHL-03 12-tube 300mm long-range MRLS with digital fire control system and a max range of 150 km. #border #Security #china #india pic.twitter.com/Hrw4Z2L3er — A Deniz Engelhardt (@interactive_key) May 9, 2021

中印在最新一輪軍長級談判未能達成完全撤軍協議後，邊境緊張仍未化解。據央視報導，解放軍為面對印度的邊境部隊裝備了改裝型自行火箭砲。

據《環球時報》和《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，從央視公開的畫面顯示，大批數位版PHL-03遠程多管火箭自行火箭砲部署了新疆軍區。

而他們駐守的海拔5,200公尺高原區，就是解放軍6月與印度部隊爆發流血衝突的地方。報導中說，這款火箭砲是砲兵部隊主要的攻擊裝備，可以迅速部署，並佔領和控制關鍵地區。而有了它的協助，解放軍將能在全天候條件下，於高原，沙漠等艱難地形內作戰。

PHL-03遠程多管火箭自行火箭砲

這款有12管300毫米口徑砲管的重型自行火箭砲射程可達130公里，而裝載這套系統的8輪卡車時速最高可達60公里。央視說，相關設計使這套發射系統具有高機動性與彈性，只要短短3分鐘內，就能從行進改為備戰狀態，而1分鐘就能從待機進入緊急模式。

升級版PHL-03有徹底自動化的火控系統，以及北斗衛星定位系統加持，不僅能進行飽和轟炸，還能進行精準打擊。此外，1輛發射車能同時分別打擊不同的目標。

PHL-03遠程多管火箭自行火箭砲

(中時新聞網)