針對華航諾富特染疫事件，疫情指揮中心宣布「清零計畫2.0」，華航強調將力保產業命脈，調度航班以貨運航線為優先，初步預計影響約1成貨運運能；華航股價今天一度下挫逾5%。

因應華航諾富特染疫事件，中央疫情指揮中心昨天宣布「清零計畫2.0」。媒體報導，航空界人士分析，若實施「清零計畫2.0」，華航運力短期內恐僅剩1成，貨運也將受衝擊，不僅工業廠商的機台、晶片運送都會延宕，連網購商品也會無法如期到貨。

華航今天回應指出，配合中央流行疫情指揮中心「清零專案2.0」，華航規劃將空勤組員分組，陸續安排進入居家檢疫14天的階段，透過分組調派人力，儘量維持客貨營運，並非全面停飛，初步估算約影響1成多的貨運運能，班表尚在調整中，相關異動資訊可查詢華航官網。

華航重申，為了保障產業命脈，調度航班以貨運航線為優先，短時間內台灣進出口運能縮減，將影響貨物運送時間，部分航班也會取消載客。華航將在有限條件下，兼顧防疫要求，並考量空勤組員身心平衡，全力以赴儘量持續提供服務。

航空雙雄今天股價走勢分歧，華航低點下挫至新台幣16.75元，下跌逾5%，盤中跌勢一度收斂至2.5%左右；長榮航開低走高，高點至17.95元，上漲2.5%。

華航旗下貨機機隊包含3架777F貨機及原有18架747F貨機，雖貨運為營運重要動能，但仍難獨撐大局，華航首季營收278.28億元，稅後淨損10.19億元，每股稅後虧損0.19元。

(中央社)