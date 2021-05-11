新北市美麗華開發股份有限公司暨子公司企業工會今晨宣布從今晨上午3時30分起舉行罷工，要求資方承諾於美麗華高爾夫球場中，場務部門不定期契約人力不少於50人，未經與本會協商同意，不得解僱本會會員。

美麗華工會指出，會員工作權保障事宜，與美麗華開發公司、杏中經營公司、美杏投資經營公司及杏美投資經營公司，共4家公司於110年5月10日上午10時在新北市政府召開勞資爭議調解會議，調解結果為不成立。

10日下午13時30分召開本會第二屆會員大會第3次臨時會議，並舉行罷工及設置罷工糾察線會員投票。經本會全體會員44人，同意罷工29票，通過罷工行動；同意設置罷工糾察線27票，通過設置罷工糾察線，並將在今晨起3時30分起罷工。

美麗華工會指出，公司於4月8日無預警宣布訂於5月8日完成企業分割程序，將會員分別轉任杏中、杏美及美杏三家子公司，並同時將理事長黃文正及數名會員不予留用，嚴重衝擊勞資雙方互信基礎，更造成會員心生恐慌，急需與資方書面協議工作權保證，故通過大會決議申請勞資爭議調解。

工會提及，資方於10日調解會議中，仍堅持質疑申請調解合法性，並拒絕就實質內容進行協商，深感遺憾，強調隨時保有協商意願，並呼籲美麗華開發(股)公司董事長黃世杰，切勿繼續質疑工會法人資格及相關權利行使權利，應立即回歸訴求進行實質協商，正視本會對於書面協議保障全體會員工作權需求，以免爭議持續擴大。

(中時 )