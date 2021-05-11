台中市第三分局健康派出所獲報後立即出動快打，到場將8名男友帶回。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

真是膽大包天，26歲宇姓男子與23歲謝姓男子原為室友，日前謝男因故搬家，雙方因為3500元房租糾紛相約在台中市第三分局健康派出所旁綠園道協商，未料一言不合發生衝突，驚動在公園休息的民眾，警方獲報也立即啟動快打部隊到場將8名男女帶回，訊後依「聚眾鬥毆罪」移送偵辦。

5月11日凌晨1時點，一群年輕男友群聚近健康派出所忠明南路綠園道，現場除叫囂聲，也有民眾目擊兩派人馬持棍棒互毆，經報警，警方立即啟動快打迅速趕抵現場，除扣住鬥毆棍棒等器械，也將現場滋事8名男女帶回偵訊。

宇男和謝男原為室友，唯日前宇男15歲林姓女友搬入同住，謝男故而搬離租屋處，惟雙方因3500元房租問題發生糾紛相約協商，未料一言不合發生衝突。

警方除漏夜完成筆錄，也積極調閱周邊監視器釐清案情，並於訊後依全案於詢後依「聚眾鬥毆罪」移送偵辦。

警方呼籲民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

(中時 )