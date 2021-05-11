黑衣人上月夜闖台北市警松山分局引發「松山之亂」，檢方調查，當天前松山警分局教官楊忠蒞酒後與徐權等人分別在南京東路4段北側騎樓及南側人行道時，隔馬路發生口角衝突，楊以穢語辱罵徐權等人，並制止徐權等人大聲喧嘩，引發不滿追逐。檢方訊問徐權時，徐權供稱他們不知道楊是警官，誤認楊是在附近施工的工人。

松山之亂偵結，北檢舉行記者會公布案情。（圖／趙雙傑攝）

「松山之亂」緣於上月16日，前松山警分局教官楊忠蒞因酒後在外與人口角衝突，引起對方不滿，竟有10人追進警局，一度撞倒派出所電腦，警方事後未處理。有員警在《靠北警察》上爆料，事後警方竟在分局與黑衣人上演握手大和解，引發軒然大波。

松山之亂偵結，北檢舉行記者會公布案情。（圖／趙雙傑攝）

警方後來將分局長林志誠、派出所長許書桓等人調職懲處，亡羊補牢陸續約談當天10人到案，警詢後依妨害公務、毀損公物及妨害秩序等罪嫌，全數函送台北地檢署偵辦，事後並發現許刪除關鍵的96秒畫面，將中崙所長許書桓、副所長顏敏森、傅姓巡佐3人依縱放人犯、偽證罪送辦。

此事件引發警政署長陳家欽、北市警局長陳嘉昌「內鬥」傳言，陳家欽要求陳嘉昌交出手機調查並接受測謊，陳嘉昌即與林志誠赴北檢說明，並交出手機供北檢調查。陳嘉昌並於5月2日舉行記者會公布被刪除的96秒關鍵畫面，並稱許書桓是格式化刪除。

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(中時 )