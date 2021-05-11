華研音樂（8446）公布第一季財報，營收2.38億元、年減24.41％，淨利1.19億元、年減8.94％，每股盈餘2.25元。4月營收0.62億元、年減36.52％，累計前4月營收3.02億元，年減26.63％。

華研表示，第一季為傳統淡季，加上3月大陸地區授權合作對象變更為騰訊音樂，3、4月暫時僅認列保底收入，對比去年同期有一場大型演唱會，基期較高，都是影響前4月營收獲利略低於去年同期的因素。

華研第一季營收組成，包括授權收入85％、演藝經紀收入14％、實體收入1％，整體平均毛利率81.9％，此外，帳上外幣現金部位產生匯兌收益約1千萬元，淨利歸屬於母公司業主1.19億元，EPS保持在2元以上水準。

3月起，華研與騰訊音樂在大陸地區達成策略合作，騰訊音樂旗下有中國前三大音樂平台酷狗音樂、QQ音樂、酷我音樂，及歌唱交友平台全民K歌，月活躍用戶約6億，付費用戶與付費率逐季上升，音樂平台付費率已達9％、歌唱交友平台付費率也在5％左右。大陸線上音樂用戶付費習慣逐漸養成中，華研與騰訊的策略合作，預期將帶動華研音樂歌曲的普及度與觸及用戶大幅增加。

此外，隨著各國施打疫苗，海外地區商演可望逐步開放，第二季起，華研旗下藝人活動增溫，包括周蕙赴新加坡舉辦演唱會、動力火車於苗栗舉辦兩場演唱會等，下半年還有門票秒殺的動力火車於台北流行音樂中心舉辦的兩場演唱會，演藝經紀收入將逐步回溫。

(工商 )