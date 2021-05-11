毛寶貝一起來！

在寵物有限的生命時間裡，能夠彼此陪伴，創造快樂時光，想必是每一位主人最難忘的回憶吧！

現在你不只能到公園，帶著毛小孩一起奔跑，也越來越多「寵物友善餐廳」讓主人放心帶寵物一起用餐，提供毛孩子專屬餐點，精緻度與變化更不輸主人盤中的美食呢！

這些寵物餐廳提供的特製鮮食，讓毛寶貝不用再流口水，主人也能放心用餐，寵物更吃得開心共度美好時光，今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，大台北地區有哪些網路人氣超夯的寵物餐廳吧！

NO.10小春日和動物雜貨-咖啡

許多網友都在這度過許多歡樂時光，不只對寵物友善，對孩童也很歡迎，但記得遵守店家規定，貓咪要準備提籠，狗狗要繫上禮貌帶，小朋友們要有大人照護等守則，店內提供預約制寵物美容與相關產品販售，針對毛孩也有每份75元起的杯子蛋糕、南瓜派等甜點，還有蕃茄牛肉、地瓜雞肉、馬鈴薯豚骨或鮮魚時蔬粥等鮮食不定期更換，此外店貓常常看家，喜歡毛孩的人必朝聖！

寵物餐點：毛孩杯子蛋糕、牛豬肉等鮮食

NO 9捲尾巴寵物餐廳

﻿在橋下流浪被發現的店狗柴犬橘子，在老闆妥善照顧下，目前開心地常駐在店內，個性乖巧的橘子非常親人，不過年紀較大的他有時候會不小心跟其他毛孩吵起來，主人們帶著牽繩注意即可，在這邊可以享用到咖啡、茶類等飲品，還有丼飯等米食料理，毛孩則可以選雞肉或牛肉鮮食，一起度過悠閒的時光，旁邊就是永和仁愛公園，不但停車方便，吃飽後想去跑一跑也很適合呢！

寵物餐點：雞肉塊／泥、牛肉塊／泥

NO.8大毛屋涮涮鍋

除了涮涮鍋肉食套餐，還有限量砂鍋魚頭、糯米珍珠雞等大菜，最特別的是可以跟狗狗一起用餐！活潑熱情的店狗古荳、Lola會主動跟毛孩互動，尤其身長141公分體重28公斤的大毛孩古荳特別好摸又殺底片，幸運的話還可以看到他表演「獨門絕活：禱告」餐前兩手趴在椅子上超Q～帶著毛寶貝來還能享用免費雞肉吃到飽，因為十分熱門前往前記得先訂位！

寵物餐點：水煮雞肉片

NO.7彼克蕾友善咖啡館

想跟狗狗一起度過悠閒的下午，到彼克蕾準沒錯，座落在台大公館商圈，非假日不限時提供充電插座，外帶飲料還有買一送一優惠，販售餐點價格佛心，受到學生族群喜愛，店狗阿牛是來自收容所的毛孩，在店家妥善照顧下成為最萌招牌，餐廳許多細節能看到他們對待毛小孩的用心，毛孩鮮食有雞肉、牛肉兩種選擇，搭配高纖花椰菜、紅蘿蔔等配料，無添加讓毛小孩吃得健康，另也販售狗狗包式尿布，幫飼主備妥妥～

寵物餐點：雞肉、牛肉、綜合鮮食

NO.6A.K.12 美式小館

在人來人往的西門町6號出口附近，不僅交通方便，店內的美式餐點也超受歡迎，在這裡可以品嚐到漢堡、肋排、三明治等多種大份量、高CP值料理，菜色變化豐富，有選擇障礙的人可能會陷入天人交戰（笑），服務員對寵物十分友善，帶著毛孩來聚餐，會提供狗狗用水，寵物餐點也有多樣選擇，不管是吃雞肉、牛肉還是綜合都可以選，鮮食分成大小份每道60元起，讓你與毛寶貝一起享受美好用餐時光。

寵物餐點：雞肉、牛肉、綜合鮮食

NO.5PS BUBU 金屋藏車食堂

位在天母的老字號汽車主題餐廳，曾是偶像劇「流星花園」道明寺跟杉菜約會拍攝場景，除了有能讓顧客坐在Mini Cooper內享用餐點的一大特色，對於寵物也是超級nice，店內提供南加州、義大利餐點，空間明亮乾淨，沒有讓人擔心的異味受到網友讚賞，狗狗也有特製餐點可以選，如珍菇松阪豬、安格斯沙朗親子丼、南瓜牛小排通心粉，每份250元起，健康無添加烹調份量足。

寵物餐點：松阪豬、沙朗親子丼、牛小排通心粉

NO.4Yoh 曜日義式餐酒館

想帶著毛孩子跟姐妹或是兄弟小酌，現在你有更時尚的選擇，位在東區的曜日義式餐酒館，店內裝潢燈光慵懶，設有長吧檯，提供各類精緻餐點，適合拍照打卡，也能帶狗狗一起同框合影。

主人可以來份超人氣奶油明太子義大利麵，色香味俱全，毛孩選擇有雞肉蔬菜蝴蝶麵、蘋果雞肉燉飯、番茄炒蛋，不僅超有儀式感，健康無負擔的食材也讓狗狗吃得放心又開心！

寵物餐點：毛孩專屬蝴蝶麵、燉飯、炒蛋

NO.3金烤盃

帶著寵物一起烤肉，不用再到戶外手忙腳亂，到金烤盃也可以享受舒適的空間，跟毛孩子一起度過燒烤時光，金烤盃主打吃烤肉不用動手，店內師傅烤功恰到好處，位在港墘站附近交通方便，提供上班族有湯有主食的超值商業午餐，晚間也適合跟三五好友聚餐。

帶寵物還能免費獲贈大份量的肉盤、水煮蛋、玉米筍等豪華鮮食，份量超大沒在跟你客氣，讓人感受到店家對毛孩子滿滿的愛！

寵物餐點：綜合鮮食（肉片、水煮蛋、玉米筍等）

NO.2金鍋盃

寵物餐廳大多都是咖啡廳、輕食為主，對於超愛吃鍋的毛孩爸媽們是否有點不方便呢？金鍋盃就是少數可以帶寵物用餐的火鍋店，使用新鮮食材，店內可一次吃到中卷、鱸魚、干貝、生蠔、鮑魚、蛤蜊跟7隻大蝦跟20oz肉盤的「航空母艦」是店內招牌，不只主人可以爽吃，狗狗到店內也能被招待清水水煮「肉盤」，注意不是肉片而是一整盤～是不是超佛心！

寵物餐點：水煮肉盤

NO.1貳樓

在台經營已經邁入14 年，全台擁有13家分店，品質穩定知名度高，餐廳裝潢風格溫馨、服務人員親切，對寵物也十分友善，網友表示去用餐就像在家一樣輕鬆自在！

主人們不僅可以享受豐盛早午餐、義大利麵等多樣選擇餐點，店家也很歡迎毛孩子到來，會主動提供狗狗飲水跟適合動物食用的無調味嫩蛋，跟主人一起共度愉悅用餐片刻，受到許多愛狗人士愛戴，記得要遵守毛孩不奔走、吠叫跟便溺的規定唷！

寵物餐：嫩蛋

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月07日至2021年05月06日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大台北寵物餐點餐點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時新聞網)