中國官方今日發布第七次全國人口普查結果顯示，根據統計中國全國總人口為14億1178萬人，與2010年第六次全國人口普查數據相比，增加7206萬人，增長5.38％，年平均增長率為0.53％。

新華社報導，比2000年到2010年的年平均增長率0.57％下降0.04個百分點，數據代表，中國人口10年來繼續保持低速增長態勢。

另一方面，數據顯示，中國男性人口為7億2334萬人，占51.24％；女性人口為6億8844萬人，占48.76％。

總人口性別比（以女性為100，男性對女性的比例）為105.07，與2010年基本持平，略有降低。至於出生人口性別比為111.3，較2010年下降6.8。

中國十年一次的人口普查報告本應在4月公布，但卻未如期發表引發諸多揣測。外媒此前報導稱，該結果的延遲公布，有可能是因中國人口總數恐出現有現代記錄以來的首次減少，不過今天發布結果呈現低速增長態勢。

(旺報 )