撿到錢不稀奇，但撿到有洞的十元硬幣就奇特了！一名男子在路上撿到一個10元硬幣，但上頭卻鑽了一個洞，不懂為什麼的他上網詢問網友，沒想到竟釣出內行人解答，原來是為了能「無限投幣」，是以前騙投幣機的奧步，還有人分享他用這種硬幣在大學時期爽喝4年販賣機飲料。
一名男網友在臉書「路上觀察學院」分享他撿到一個有洞的10元硬幣，「路上撿到的蔣公，有誰可以告訴我，為什麼要在上面鑽洞？」引起網友們討論，指出硬幣有洞是為了要綁線，投入販賣機、公共電話後，能拉出來重複用，「都市傳說之無限自動販賣機」、「這個試過，早期投飲料販賣機無限暢飲」、「我爸跟我說，他小時候都用這種的投公共電話，打完可以在抽出來」，還可用在投幣的遊戲上，「上面綁一條線，投機台用的」、「打麻台專用幣」
更有網友自招，自己用這招喝了四年大學販賣機的飲料，真的蠻實用，讓其他網友聽到驚呼「真的假的啊」、「拉的出來嗎」、「是個狠角色」。
但也有人表示，現在的投幣機沒那麼好騙，這是以前騙投幣機的方式，已經是至少10幾年前的手法，利用硬幣上鑽的洞穿上繩子，投進去投幣機等機器，等感應到了再用繩子拉出來，「現在的販賣機都有防範機制，再拉出來警報就響了」、「毀損國幣是犯法的」。
(中時新聞網)
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