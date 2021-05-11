香港近日接連出現新冠變種病毒確診個案，香港呼吸系統專科醫生梁子超今（11日）表示，暫時無變種新冠病毒在社區傳播，認為是好消息，但由於變種病毒患者全部都曾在社區長時間逗留，病毒有隱性傳播及潛伏期，認為需要觀察21天才較穩妥，之後兩星期仍要密切留意有否引發疫情爆發。

梁子超表示，首例涉及變種病毒的個案發現得算早，之後的個案亦在較早期的檢測發現，認為目前情況仍算幸運，但如果有個案走出社區，將會後患無窮。

(中時 )