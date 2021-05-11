港新冠變種患者曾長時間外出 專家：需觀察21天為佳 10:332021/05/11 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港近日接連出現新冠變種病毒確診個案。（圖／中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港近日接連出現新冠變種病毒確診個案，香港呼吸系統專科醫生梁子超今（11日）表示，暫時無變種新冠病毒在社區傳播，認為是好消息，但由於變種病毒患者全部都曾在社區長時間逗留，病毒有隱性傳播及潛伏期，認為需要觀察21天才較穩妥，之後兩星期仍要密切留意有否引發疫情爆發。 梁子超表示，首例涉及變種病毒的個案發現得算早，之後的個案亦在較早期的檢測發現，認為目前情況仍算幸運，但如果有個案走出社區，將會後患無窮。 《國際社會》歐盟不再續訂AZ疫苗 增購輝瑞二代疫苗 《國際社會》佛奇：疫情過後 戴口罩可能成為季節性標配 (中時 ) #變種病毒 #梁子超 #個案 #新冠 #長時間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大阪疫情慘醫療體系瀕崩潰 過去7日死亡率超越印度 16:362021/05/09 國際 一人染疫全家確診 印度病毒多恐怖 陳時中洩關鍵 09:492021/05/11 生活 共軍專家論SARS武器化 中媒駁：只是學術理論 17:052021/05/10 兩岸 日本重症新冠肺炎患者達1152例 連3天創新高 20:232021/05/10 國際 世衛升級印度變種病毒株 專家示警「一人染疫、全家都有」 06:432021/05/11 國際 酒精濕巾熱銷 消基會：17件僅5件乙醇濃度達70％ 16:562021/05/10 生活 避免華航疫情擴散 蘇揆：即刻執行清零計畫 2.0 16:372021/05/10 政治 昱厚鼻噴新冠藥AD17002-SC 申請台灣TFDA二期臨床 20:202021/05/10 財經 疫情拉警報 醫師呼籲：防疫要靠打疫苗＋做３事 17:022021/05/09 生活 印度疫情險 世界開放恐變局域性 04:102021/05/11 產業財經 近九成未接種港人 反對強制打疫苗 04:102021/05/10 產業財經 兩岸熱門新聞 大陸最新人口普查出爐 達14億1178萬人、保持低速增長 - 兩岸 - 旺報 病毒入侵聖母峰 基地營群聚感染 近20位登山者確診 - 兩岸 - 旺報 陸美團遭調查 創始人貼詩文被疑借古諷今或步馬雲後塵 - 兩岸 陸全國人口普查資料公布 男比女多3490萬人 - 兩岸 - 旺報 蔡英文、羅冠聰獲邀出席哥本哈根民主峰會 陸斥違反一中原則 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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