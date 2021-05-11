患有高血壓的70歲陳女士，近半年多來為失眠所苦，每天都須躺1小時以上才能睡著，且半夜也會醒來1至2次，伴隨有頭暈、頭痛及耳鳴的症狀，原本穩定的血壓亦隨之超標。1個月前至臺北市立聯合醫院中興院區中醫科求診，確診為「肝陽上亢」證型，經「耳穴貼壓」治療後，失眠狀況大幅改善而血壓偏高的狀況也得以控制。

●高血壓伴隨失眠 改善睡眠品質關鍵

臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師林在裕指出，高血壓是內科常見疾病，高血壓伴隨失眠的現象也越來越普遍，甚至有些高血壓病人第一次就診就是因爲失眠。高血壓與睡眠有著密切的關係，據臨床統計說明，高血壓病人中有高達46.6%的人為失眠所苦。

另有研究結果指出年齡小於60歲且每晚睡不到5個小時的人，高血壓發病率會顯著增加。失眠可能使高血壓病人交感神經的活性增加，導致血壓處於持續升高狀態。因此改善睡眠質量對維持高血壓病人血壓的平穩至關重要，可顯著降低其心、腦血管意外的發生率。

●耳穴貼壓療法 調暢氣血、陰平陽秘

林在裕表示，耳穴貼壓療法能促進經脈循行並增強臟腑功能，以達調暢氣血、陰平陽秘之功效。另外，亦可促進末梢神經與大腦皮質相應區的聯繫，使病人大腦皮質的抑制、興奮趨向平衡，來改善失眠質量，進而對失眠合併高血壓病人的血壓值亦有良好的調節作用。

耳穴貼壓是一種簡單又方便的保健療法，醫師將耳穴貼壓膠布貼在特定的耳穴上，經過適當的耳穴按摩即可發揮助眠、降壓療效。每次療程可貼壓2至3天，五個療程後評估療效，療程中可以讓病人隨時隨地親自參與治療。長期使用藥物來治療疾病的確會加重肝、腎的負擔，為了避免藥源性所導致的毒害，選用非藥物療法（如耳穴貼壓療法等），激發身體天然的抗病能力，改善失眠質量的同時也能讓血壓偏高的狀況得以控制。

林在裕說明，門診時像陳女士同樣罹患失眠合併高血壓的病人還真不少，中醫理論中的耳穴貼壓療法臨床上證實有顯著的效果，不過缺乏大型且科學性的臨床研究。

為有系統評估耳穴貼壓療法的療效，臺北市立聯合醫院中興院區將進行門診療效評估計畫，即日起徵求自願受試者。研究計畫將分實驗組與對照組2組進行，共有5次療程，每2至3天替換1次耳穴貼壓膠布。有興趣的民眾可向中興院區報名。

(中時新聞網)