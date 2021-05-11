兩家美系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告，看好群聯為NAND控制器短缺的受益者，第二季、今年營運都持續樂觀，兩家美系外資分別將其目標價由508元調升到578元、570元調升到660元，評等為加碼以及買進。

美系外資表示，群聯第一季毛利率達29.5%，表現優於預期，主要歸功於更好的定價環境，即控制IC的價格上漲，展望第二季，群聯預估毛利率將持續向上，營收也將有機會持續創高。群聯今年看好嵌入式ODM產品(筆記本電腦、汽車、電視、智慧手機)、工控領域以及遊戲等需求強勁，目前NAND控制器IC仍在賣方市場中，有助於利潤率可進一步擴大，因此，預計群聯第二季營收入季增加13%、年增長35%，且毛利率將進一步擴大到29.8%。此外，群聯也看好奇亞幣將使NAND供給持續緊張，群聯因沒有從台積電(2330)、聯電(2303)取得額外多的產能，故會極大化有限產能的效應，將目標價由508元調升到578元、維持加碼評等。

另一家美系外資表示，群聯是NAND控制器短缺的受益者，群聯晶圓產能主要來自於聯電、台積電，有鑒於產能有限，群聯將進一步提高邏輯晶片的產量，發揮最大產能效性，故維持買進評等，目標價由570元調升到660元，看好其發展性將延續到至少2023年。

群聯第一季營收128.88億元，季成長0.4%、年成長0.2%；營業毛利為38.04億元，季成長28.5%、年減少1.6%；單季稅後淨利為168.8億元，季減少55.4%、年減少11.1%，單季每股獲利為8.56元，單季毛利率達29.5%。

(時報資訊)