英國首相強生(Boris Johnson)周一似乎排除了提前結束新冠肺炎封鎖的可能，在被問及是否將6月21日作為封鎖最後階段的日期，將之提早實現之時，強生表示，非常重要的是，應該謹慎地進行。

強生在周一為制定英國下一階段的解除封鎖措施之時，謹慎地為酒館的室內擁抱和品酒開了綠燈。英國可以在四階段的鬆綁步驟中，進入第三階段，並希望讓英國在夏季之時，讓全國擺脫新冠封鎖。

根據第三階段的步驟，從5月17日起，民眾將被允許在室內聚會，最多六個人的團體或兩個家庭能夠一起聚會。酒館、餐廳、咖啡廳也能夠在室內接待客人，這也是數月來的首次，但是要遵守某些社交規則。其它的室內娛樂場所例如電影院或運動場所也能恢復活動。

強生敦促民眾不要拋棄掉謹慎的態度，在工作場所、商店、餐館，仍需繼續保持社交距離。無論是誰擁抱誰，這都將是謹慎和克制的。並表示在工作場所1公尺社交距離的限制，可能在6月21日的鬆綁階段中，取消該限制。

強生表示，英國成功的秘訣是以數據為指導，給予時間來觀察每個階段的效果。

(時報資訊)