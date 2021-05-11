美國科技股重挫，費城半導體指數跌4.66%，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.87%，聯電ADR跌4.25%。台積電(2330)早盤開低走低，一度達573元，跌16元，聯電(2303)一度達49.55元，跌2.95元。

美國通膨疑慮再起，科技股賣壓沉重，那斯達克指數跌350.38點，跌幅2.55%，費城半導體指數跌4.66%。台積電美國存託憑證（ADR）跌3.87%，聯電ADR跌4.25%。

台積電隨著台積電美國存託憑證（ADR）開低，回測3月26日以來低點，股價下跌至573元，跌幅2.72%，市值跌破15兆元關卡。

聯電股價同步走跌，一度達49.55元，跌2.95元，跌幅達5.61%。

台積電昨日公佈2021年4月營收為1113.15億元，較3月新高1291.27億元減少13.8%，仍較去年同期增加16%。台積電預期第二季營收平穩，第二季營收仍有機會再創新高，估美元營收季增約為1%。

台積公司預期，第二季來自高效能運算相關應用的需求將持續成長，抵銷智慧型手機的季節性影響。預估營收在129~132億美元之間，比第一季的129.2億美元大約持平至季增2.17%，平均增幅約為1%。也就是有機會再創單季營收新高。以新台幣28.4元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於49.5%到51.5%之間；營業利益率預計介於38.5%到40.5%之間，雙率比第一季略下滑。

聯電2021年4月合併營收為163.82億元，為歷史次高，雖比3月的新高166.19億下滑1.42%，仍較去年同期增加8.78%，亦為歷年同期新高。公司樂觀看第二季營運，單季營收將再挑戰新高。

聯電第二季營運展望樂觀，預期第二季將持續供不應求，產能利用率維持100%，晶圓出貨量將增加2%，平均售價將揚升3%至4%。以此推估，第二季營收將季增5-6%，再創新高；聯電公司並預期，今年整體ASP將成長近10%，較前次法說會預估的數字上調。

(時報資訊)