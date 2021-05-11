紡織類股指數今天再創歷史新高，台股盤中重挫逾500點，而紡織類股逆勢上揚逾2個百分點，類股指數一度站上744.72的歷史新高點。紡織上游在「永續環保／複合機能」等題材下，宏洲(1413)、東和(1414)、集盛(1455)、聯發(1459)、宏遠(1460)等再飆漲停。

東和紡織日前與蘭精集團舉辦「永續環保／複合機能／先進工藝新產品發表會」。期以環保再生技術及複合機能紗線，落實循環經濟概念，強化競爭力站穩國際市場。此次新產品發表會也是東和紡織成立68年來首度自辦，更吸引了國內各大織布商、紡紗廠、以及知名品牌商lululemon、Under Armour等熱烈迴響。2021年東和紡織成功開發Siro Wrapped長短纖複合紗，結合長短纖的優點，更可搭配機械彈、細丹長纖等，可保有長纖之挺性、低毛羽、尺寸安定之特性，更能擁有短纖特有的天然手感。為客戶減少後段捻紗等工序，且相較傳統捻紗Siro Wrapped長短纖複合紗其斷面較合捻紗更為圓滑，所製成之織物手感更佳。

聯發紡首季EPS 0.48元，創近5年單季新高，除了本業出現轉機外，聯發資產活化，出售位在高雄三民區的土地，交易金額7.36億元，預計處分利益約新台幣3.51億元。

宏遠4月單月營收7.4億元，年增118%。宏遠的主要產品為假撚紗，以及融合機能性的運動、戶外和時尚的生態創新布料。為保持創新領先，宏遠率先國內紡織業者於2003年創立國家級研發中心「尖端技術研究所」，由「物理紡織」轉型為「化學紡織」，每年以營業額3%至4%投入於研發創新。2004年，宏遠陸續增設製膜機、貼合機、塗佈機以及印花機，投入新材料領域；2014年投資增購針織設備，成為針平兩取的一貫化專業廠，提供整合性服務；2016年底投資設立數位印花廠，可將既有市場從運動、戶外與時尚，延伸至生活風格休閒市場，符合全球環保節能的綠色商機。

(時報資訊)