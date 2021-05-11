民進黨議員洪健益昨在台北市議會質疑，身為市長柯文哲妻子、北市聯醫醫事人員的陳佩琪未施打疫苗是「心態不對」，遭陳在臉書反嗆議員何來權力管別人，更說「請問蔡英文總統打了嗎？」洪今早表示，總統是否施打屬國安問題，依他的層級管不到。

針對洪健益批評，陳佩琪昨在臉書狂轟，市議員能在議會痛批基層醫師沒打疫苗嗎？是何來的權力管別人是否接種疫苗，或接種何種疫苗？如今AZ疫苗已開放那麼多順位的人打，請問蔡英文總統打了嗎？洪健益是不是該更關心蔡英文？

對此，洪健益受訪表示，蔡英文總統是否施打屬「國安問題」，依他的層級管不到，會詢問陳佩琪，是因昨北市府發現醫事護人員施打率低，才會想問身為聯醫醫師的陳佩琪，而不是因為她是柯太太才詢問。

媒體問及洪是否要打疫苗，他表示，以現階段來講，眾人都希望台北市醫護事人員能施打，提高安全性，也謝謝陳和網友指教，因為他每天接觸人多，一定會去施打，就他的身份而言，可去申請自費接種，再到台北醫學院排隊等待。

洪建益也說，陳佩琪本身是醫事人員，可享有施打免費的權利，為了支持國家、北市府及柯文哲，既然柯致力維護家人與市民安全，身為夫人、聯醫醫師的陳，「更應該支持柯文哲不是嗎？」至於會不會意外被洗臉書？洪則說，謝謝夫人看得起我，畢竟我不是「柯友友」，被指教時他會虛心接受，也強調自己今天下午就會施打，希望陳也能一同提倡打疫苗。

(中時 )