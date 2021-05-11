母親節學子墜死要公道 陸央媒質疑校方避重就輕，亟待回應。圖為母親節喪子的媽媽在網路訴求委屈。（新華每日電訊）

9日母親節當天，成都第49中學一名高二學生傍晚在校墜樓死亡，死者母親晚間9點才獲通知噩耗，校方卻拒絕家長進入學校、不提供監控視訊、也不讓家長詢問相關師生，家長只好在網路上訴說委屈，當地教育局也以「排除刑案，未發現體罰辱罵學生行為」、「該事件表明，學校在學生心理關愛方面存在薄弱環節。」輕輕放過。引來群情激憤與社會高度關注。連大陸官媒新華社11日都提出嚴厲批評，指校方作法引人質疑，避重就輕，亟待回應。

5月10日清晨，死者母親在網路發布資訊，指出5月9日接到成都第49中學校發來訊息，表示其孩子因從樓道墜落身亡，但學校拒絕家長進入學校並不提供監控等資訊，也解散相關師生，不讓詢問詳情，引起高度關注。

10日下午，成都第49中學校在其微博上發布官方回應稱，5月9日18：40左右，該校一名學生從知行樓高空墜落。學校立即撥打120並報警，經120現場診斷，該同學已無生命體徵。目前，公安機關正開展調查。學校對該同學的不幸離世深表痛心，已成立工作組，全面配合調查工作，並全力做好善後事宜。

新華每日電訊11日「每日快評」指出，據成都市成華區教育局官方微博5月11日凌晨6點24分通報，經聯合調查組全面調查認定，成都49中高二學生林某某在學校發生高空墜亡屬個人行為，排除刑案；未發現存在體罰、辱罵等師德失範問題，未發現該生受到校園欺凌情況。調查組指出，該事件表明，學校在學生心理關愛方面存在薄弱環節。

新華社評論，5月9日18時許，成都市49中一名學生墜樓身亡，引發輿論關注。截至10日深夜，面對洶洶輿情，校方只發布了一份避重就輕的情況通報，並未向家長和公眾提供有關事故原因的說法。

快評強調，按照學生家長的說法，此事疑點頗多。比如，為何學生墜亡兩小時後，學校才通知家長？為何學校剛開始拒絕提供監控視訊，之後家長去看時相關就訊缺失？為何該校有學生稱，校方禁止他們發聲？ 所有疑問，都亟待回應。及時公開相關物證，掌握多少資訊就公開多少，才是責任擔當的表現。如果面對質疑，學校不敢發聲，拒絕對疑問做出解釋，恐怕會引發更多猜測，讓輿情進一步發酵。

新華社表示，目前事故正在調查中，公眾期待真相。已注意到，該校官網上貼著學校的辦學理念──「求真求實，至善至美」。希望這所學校以實際行動踐行這一理念，妥善處理此事，給家長和公眾一個交代。

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(中時 )