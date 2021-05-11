8年前擔任富味鄉董事長的陳文南採購摻有「玉米原油」的假純芝麻油，他陳述不實影響股票交易，一審遭重判5年6月；更二審將他改判2年，緩刑5年，同案被告富鼎公司董事長陳瑞禮判刑1年9月，緩刑4年，發言人林秀蓉判刑1年7月，緩刑3年。可上訴。

2013年10月21日摻油事情曝光後，陳文南與林秀蓉指示員工在公開資訊觀測站刊登均「直接銷往國外市場」、「未在國內銷售使用」，更在櫃買中心辦理說明會中陳述該不實消息。

後來新北市衛生局核對報關資料，陳、林見穿幫，才在10月23日向衛生局表示沒有全部外銷，隔天立刻公開坦承使用棉籽油且內銷，進而影響富味鄉的股票交易價格

一審陳文南及陳瑞禮、林秀蓉各遭判刑5年6月、3年6月、3年4月，並未宣告沒收犯罪所得，台灣高等法院更二審考量3人終能在更二審審理時坦認犯行，考量陳文南長期公益捐款，認其等犯後態度尚可，被告3人的犯罪情狀，改輕判2年、1年9月及1年7月。

更二審認為，陳文南等人經此次偵審程序、科刑判決後，應已足收警惕之效，所宣告之刑以暫不執行為適當，給予緩刑宣告，3人在本判決確定後1年內，各向公庫各支付1000萬元，700萬及50萬元，並須接受法治教育課程。

此外，合議庭認為，陳文南、陳瑞禮為富鼎公司實行違法行為，富鼎因而取得1億3136萬多元的犯罪所得，本應全數宣告沒收，但全數沒收非但已高於該公司實收資本額，富鼎公司將面臨無法繼續經營之困境，現職員工及其家庭亦失去經濟來源，容有過苛之虞。

更二審認定，富鼎公司因本案減省費用計1999萬元，因此將沒收犯罪所得酌減為1,999萬4492元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，沒收之。可上訴。

(中時 )