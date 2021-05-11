110學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生今天放榜，共有52所科技校院提供2721個招生名額，報名人數為3614名，錄取人數為2,094名，錄取率為57.9％。

技專校院招生委員會聯合會統計，這次達97.5％高職學校所推薦之考生，錄取國立科技校院至少有1名以上；錄取生以前5個志願錄取理想學校的比率達74.6％以上，相較109學年度增加3.6個百分點；另偏鄉地區高職學校推薦考生之錄取率提升至80％，相較109學年度增加15％。

技專校院招生委員會聯合會表示，考生可於今天起至科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生網站查詢相關放榜資訊(https：／／www.jctv.ntut.edu.tw／star／)，不另寄分發結果之書面通知，考生須自行上網查詢、下載或列印各考生之分發結果通知單。

考生對分發結果如有疑義時，可於5月12日12時前，向「110學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選委員會」以傳真方式提出複查申請。對本招生有任何問題，可洽詢（02）27725333。

技專校院招生委員會聯合會主任、北科大校長王錫福提醒錄取生，經分發錄取之錄取生，無論放棄與否，一概不得參加110學年度四技二專甄選入學；如欲參加110學年度四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於5月17日12時前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，始完成放棄程序。未依規定期限及方式聲明放棄者，概不受理。

(中時 )