黑衣人上月夜闖台北市警松山分局引發「松山之亂」，由於前中崙所長許書桓在格式化刪除關鍵檔案時，一直看手機，外界質疑台北市警局長陳嘉昌、前分局長林志誠涉及施壓關說，但檢方檢視許及前分局長林志誠手機內容後，認為是許向林報告市警局公關室4月19日要跟媒體大夜記者餐敘事宜。

松山之亂偵結，北檢舉行記者會公布案情。（圖／趙雙傑攝）

另檢方經檢視陳嘉昌等人手機後，認定陳、林並無接受請託、關說施壓情事，林是於4月21日晚間媒體披露後才知此事。檢方傳喚陳、林，均否認無請託或被請託、關說、施壓。檢方認為，當天群眾遭驅離後即自行離去，並承諾賠償且獲警方同意，沒有再請託、關說、施壓必要。

松山之亂偵結，北檢舉行記者會公布案情。（圖／趙雙傑攝）

檢方調查，許書桓與巡佐傅榮光是4月16日晚間7時7分19秒步出所長辦公室，操作檔案至晚間7時8分58秒結束，這段時間許曾以LINE跟分局長林志誠聯絡，內容是報告市警局公關室4月19日要跟媒體大夜記者餐敘，請示當天可能會喝酒，請求調整輪休或請假，雙方傳訊時間是16日晚間7時3分36秒至7時9分35秒。

「松山之亂」緣於上月16日，台北市警松山分局前教官楊忠蒞因酒後在外與人口角衝突，引起對方不滿，竟有10人追進警局，一度撞倒派出所電腦，警方事後未處理。有員警在《靠北警察》上爆料，事後警方竟在分局與黑衣人上演握手大和解，引發軒然大波。

警方後來將分局長林志誠、派出所長許書桓等人調職懲處，亡羊補牢陸續約談當天10人到案，警詢後依妨害公務、毀損公物及妨害秩序等罪嫌，全數函送台北地檢署偵辦，事後並發現許刪除關鍵的96秒畫面，將中崙所長許書桓、副所長顏敏森、傅姓巡佐3人依縱放人犯、偽證罪送辦。

此事件引發警政署長陳家欽、北市警局長陳嘉昌「內鬥」傳言，陳家欽要求陳嘉昌交出手機調查並接受測謊，陳嘉昌即與林志誠赴北檢說明，並交出手機供北檢調查。陳嘉昌並於5月2日舉行記者會公布被刪除的96秒關鍵畫面，並稱許書桓是因格式化不慎誤刪。

(中時 )